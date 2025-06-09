Требование МВФ провести реформу таможни перенесено на конец года, так как на нее нужны сотни миллионов долларов – Шмыгаль

По словам Дениса Шмыгаля, выполнение требования МВФ по реформе таможни, которая включает проведение оценки добросовестности таможенников и избрание нового главы Таможенной службы с решающим голосом международников, пока отложено, так как на это нужны сотни миллионов долларов.

На фото Денис Шмыгаль и миссия МВФ, май 2025 года

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Реформа таможни требует больших бюджетных затрат, которые исчисляются сотнями миллионов долларов. Поэтому выполнение соответствующего требования Международного валютного фонда (МВФ) было перенесено на конец года. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, отвечая на вопросы народных депутатов относительно причины задержки с началом конкурса на нового главу Государственной таможенной службы, который должен проводиться с решающей ролью международных экспертов.

Напомним, осенью 2024 года был принят закон 3977-IX о решающем голосе международных экспертов в конкурсе на нового руководителя Таможенной службы, а также о проверке таможенников на добросовестность и мониторинг образа их жизни (законопроект 6490-д). Изменения в процедуре избрания руководства Таможенной службы требовал МВФ для дальнейшего предоставления Украине финансирования.

При этом, как писала «Судебно-юридическая газета», миссия МВФ, которая была в конце мая 2025 года в Киеве, указала, что Украина должна «быстро» назначить руководителя Государственной таможенной службы.

«Реформирование Государственной таможенной службы является важным для борьбы с коррупцией и уменьшения уклонения от уплаты налогов. Прогресс в этой сфере требует завершения комплексного плана реформ — требования для завершения обзора — в сочетании с быстрым назначением постоянного руководителя ГТС», — подчеркнуто в сообщении МВФ.

Однако сейчас конкурсная комиссия по избранию нового главного таможенника – которого, по сути, будут избирать «международники» при поддержке украинской стороны, так и не заработала.

«Правительство работает над реформированием таможни. Реформа таможни должна быть комплексной, структурной, должна предусматривать как ряд кадровых вопросов, так и ряд вопросов законодательных, инфраструктурных, технологических.

Соответственно, план разрабатывается по договоренности с МВФ.

До 17 июня в Кабмин должен быть подан план комплексной реформы таможни. Для того, чтобы это не были фасадные косметические действия по замене одного человека, а это должна быть соответствующая комплексная реформа, которая действительно таможню сделает европейской.

Для этого должны быть предусмотрены соответствующие средства, которые мы также с партнерами, и американскими, и европейскими, сейчас прорабатываем.

Соответственно с МВФ «бенчмарк», который у нас был, сдвинут на конец года, по внедрению этой реформы таможни на тот момент, пока не будет найдена соответствующая сумма средств.

Сумма средств предварительно довольно большая, это сотни миллионов долларов, невзирая даже на вопрос реформирования кадровой заработной платы на таможнях», — отметил Денис Шмыгаль во время выступления в парламенте.

Напомним, как писала «Судебно-юридическая газета», Президент Владимир Зеленский 17 октября 2024 года подписал закон 3977-IX о проверке таможенников на добросовестность и мониторинг образа их жизни, а также о решающем голосе международных экспертов в конкурсе на нового руководителя Таможенной службы.

Верховная Рада 17 сентября приняла в целом как закон законопроект 6490-д, которым предлагается провести конкурсы на руководство таможни с решающим голосом международных экспертов и провести процедуру переаттестацию всех работников таможни.

Автор: Наталя Мамченко

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