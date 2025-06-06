В Черкассах мужчина получил повестку, но отказался от мобилизации, потому что «уже осужден» — суд вынес приговор

Черкащанин объяснил, что испугался идти служить, поскольку и для него «многие знакомые пропали без вести, или вернулись искалеченными».

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В Черкассах мужчина получил повестку, но отказался от прохождения военной службы, заявив, что «уже осужден». Приговор по делу № 712/2491/24 вынес Сосновский районный суд города Черкассы.

В материалах дела указано, что черкасщанин был признан годным к мобилизации. В декабре 2024 года он получил повестку, однако не явился в военкомат для отправки на службу и дальнейшего прохождения военной службы в Вооруженных силах Украины.

На суде мужчина признал свою вину и раскаялся.

По его словам, он «везде объяснял, что состоит на учете в пробации, поскольку осужден, и ему отвечали, что таких не берут. В последний раз он получил повестку на 05.12.2024, но не пришел в ТЦК, потому что испугался идти служить — у него много знакомых пропали без вести или вернулись покалеченными».

Проанализировав материалы дела, суд признал мужчину виновным в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ст. 336 УК Украины, и назначил наказание в виде 4 лет лишения свободы.

На основании ч. 1 ст. 71 УК Украины путем частичного присоединения наказания по данному приговору и наказания, назначенного приговором Приднепровского районного суда г. Черкассы от 03.05.2023 в виде 1 года и 1 месяца лишения свободы, окончательно определено к отбыванию 5 лет и 1 месяц лишения свободы.

Срок отбывания наказания будет исчисляться с момента задержания после вступления приговора в законную силу.