У Черкасах чоловік отримав повістку, але відмовився від мобілізації, бо «вже засуджений» — суд виніс вирок

Черкащанин пояснив, що злякався йти служити, оскільки й нього «багато знайомих зникли безвісті, чи повернулися скаліченими».

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У Черкасах чоловік отримав повістку, але відмовився від проходження військової служби, бо «вже засуджений». Вирок у справі № 712/2491/24 виніс Соснівський районний суд міста Черкаси.

У матеріалах справи вказується, що черкащанина визнали придатним до мобілізації. У грудні 2024 року він отримав повістку. Однак він не прибув до призовної дільниці для відправки на мобілізацію і подальшого проходження військової служби у Збройних Силах України.

На суді чоловік провину визнав і розкаявся.

За його словами, він «скрізь пояснював, що стоїть на обліку в пробації, оскільки він засуджений, йому відповідали, що таких не беруть. Останній раз йому вручили повістку на 5.12.2024, але він не прийшов в ТЦК, тому, що злякався йти служити, оскільки й нього багато знайомих зникли безвісті, чи повернулися скаліченими».

Проаналізувавши матеріали справи, суд визнав чоловіка винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст. 336 КК України та призначив покарання у вигляді 4 років позбавлення волі.

На підставі ч.1 ст. 71 КК України шляхом приєднання до покарання за даним вироком, частково приєднати покарання, призначене вироком Придніпровського районного суду м. Черкаси від 3.05.2023 у виді 1 року 1 місяця позбавлення волі і остаточно призначити до відбування покарання 5 років 1 місяць позбавлення волі.

Строк відбування покарання рахуватиметься з моменту затримання після набрання вироку законної сили.

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