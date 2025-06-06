На Черкащині зловмисник викрав гроші у жінки, яка отримала їх після загибелі сина на війні

Чоловік викрав майже 12 000 євро та зник з місця вчинення злочину.

Фото: freepik.com

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На Черкащині правоохоронці скерували до суду обвинувальний акт відносно жителя с. Дубіївка Черкаського району, який в умовах воєнного стану викрав грошові кошти, отримані потерпілою після загибелі сина, як грошову допомогу для сім’ї військового.

Як повідомила Черкаська обласна прокуратура, у квітні цього року 65-річний чоловік, який проживав у приміщенні літньої кухні домоволодіння, яке на праві приватної власності належить 66-річній потерпілій, викрав зі схованки у гаражному приміщенні грошові кошти в сумі майже 12 000 євро та зник з місця вчинення злочину.

Правоохоронці затримали зловмисника та в подальшому слідчим суддею до нього застосовано запобіжний захід у виді тримання під вартою.

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