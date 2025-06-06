Як підтвердити статус податкового резидента України для уникнення подвійного оподаткування — алгоритм дій

Головне управління ДПС у Київській області повідомило, що платники податків, які отримують доходи з-за кордону або укладають контракти з іноземними контрагентами, можуть зіткнутися з питанням подвійного оподаткування. Для уникнення цього необхідно підтвердити свій статус податкового резидента України.
Порядок отримання відповідної довідки врегульовано статтею 103 Податкового кодексу України (далі — ПКУ) та затвердженим наказом Мінфіну від 19.08.2022 № 248 (зі змінами).
Якщо іноземна держава, з якою Україна уклала міжнародний договір про уникнення подвійного оподаткування, вимагає підтвердження вашого податкового резидентства — ви маєте право подати заяву про видачу довідки, яка звільнить або зменшить суму податку на доходи.
Підстава для застосування міжнародного договору
Згідно з п. 103.4 ПКУ, звільнення або зменшення ставки податку можливе лише за умови надання податковому агенту довідки, яка підтверджує, що нерезидент є резидентом країни, з якою Україна має договір. Заявник також може бути громадянином України, який прагне довести свій статус резидента іншим державам.
Як отримати довідку: покрокова інструкція
Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.