Як підтвердити статус податкового резидента України для уникнення подвійного оподаткування — алгоритм дій

Для підтвердження статусу податкового резидента України треба зробити декілька кроків.

Фото: kyivobl.tax.gov.ua

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Головне управління ДПС у Київській області повідомило, що платники податків, які отримують доходи з-за кордону або укладають контракти з іноземними контрагентами, можуть зіткнутися з питанням подвійного оподаткування. Для уникнення цього необхідно підтвердити свій статус податкового резидента України.

Порядок отримання відповідної довідки врегульовано статтею 103 Податкового кодексу України (далі — ПКУ) та затвердженим наказом Мінфіну від 19.08.2022 № 248 (зі змінами).

Якщо іноземна держава, з якою Україна уклала міжнародний договір про уникнення подвійного оподаткування, вимагає підтвердження вашого податкового резидентства — ви маєте право подати заяву про видачу довідки, яка звільнить або зменшить суму податку на доходи.

Підстава для застосування міжнародного договору

Згідно з п. 103.4 ПКУ, звільнення або зменшення ставки податку можливе лише за умови надання податковому агенту довідки, яка підтверджує, що нерезидент є резидентом країни, з якою Україна має договір. Заявник також може бути громадянином України, який прагне довести свій статус резидента іншим державам.

Як отримати довідку: покрокова інструкція

Оберіть форму отримання:

Електронна форма: через Електронний кабінет (довідка надійде у форматі сканкопії).

Паперова форма: надсилається поштою.

Подайте заяву про бажання листуватися в електронному вигляді, якщо хочете отримати довідку в Е-кабінеті. Знайдіть та заповніть форму заяви, затверджену Наказом Мінфіну №248. Наголошуємо, у заяві зазначається:

податковий орган, де ви обліковуєтесь;

ваші ПІБ українською та англійською мовами;

місце реєстрації;

країна, для якої потрібна довідка;

підстава;

бажана форма довідки.

Подайте заяву одним зі способів:

особисто або через представника;

поштою з описом вкладення;

через Електронний кабінет (форми: J308202 для юросіб, F308202 для фізосіб).

Отримайте довідку або обґрунтовану відмову протягом 10 календарних днів з дати отримання заяви.

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