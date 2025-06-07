Дітям, які повертаються з окупації чи депортації, надаватимуть «підйомні» — 50 тисяч гривень

Держава виплачуватиме одноразову грошову допомогу кожній дитині, яка повернулась із ТОТ, депортації або примусового переміщення.

Джерело фото: holibear.com

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Держава запровадила одноразову грошову допомогу в розмірі 50 000 грн для кожної дитини, яка повертається з тимчасово окупованих територій, після депортації або примусового переміщення. Про це повідомили в Міністерстві соціальної політики.

Ця сума має допомогти батькам або законним представникам забезпечити належні умови для адаптації та реінтеграції дитини в Україні. Важливо, що «підйомна» допомога не впливатиме на інші соціальні виплати чи субсидії.

Щоб отримати кошти, необхідно звернутись до Державної служби України у справах дітей.

У Мінсоцполітики наголошують: для кожної дитини складається індивідуальний план повернення та підтримки, який передбачає короткострокову, середньострокову й довгострокову допомогу. Залежно від потреб, діти можуть отримати соціальні, медичні, психологічні, реабілітаційні та юридичні послуги.

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