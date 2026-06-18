США зняли морську блокаду з Ормузької протоки

Сполучені Штати оголосили про припинення морської блокади іранських портів.

Фото: AP

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США заявили про зняття обмежень на морський рух до та з іранських портів у районі Арабської затоки та Оманської затоки. Про це повідомило Центральне командування Збройних сил США.

У заяві йдеться, що американські військові припинили всі заходи з примусового забезпечення морської блокади, а судна США більше не перешкоджають проходу цивільних і комерційних кораблів до і з іранських портів.

Водночас у командуванні зазначили, що військово-морські сили США продовжать перебувати в регіоні. Їхнє завдання — контролювати виконання досягнутих домовленостей та забезпечувати їх дотримання.

Рішення ухвалено відповідно до вказівки президента США.

Раніше ми писали, що США та Іран підписали угоду про припинення війни.

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