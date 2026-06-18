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США сняли морскую блокаду с Ормузского пролива

20:39, 18 июня 2026
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Соединенные Штаты объявили о прекращении морской блокады иранских портов.
США сняли морскую блокаду с Ормузского пролива
Фото: AP
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США заявили о снятии ограничений на морское движение к и от иранских портов в районе Арабского залива и Оманского залива. Об этом сообщило Центральное командование Вооруженных сил США.

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В заявлении говорится, что американские военные прекратили все меры по принудительному обеспечению морской блокады, а суда США больше не препятствуют проходу гражданских и коммерческих кораблей к и от иранских портов.

В то же время в командовании отметили, что военно-морские силы США продолжат находиться в регионе. Их задача — контролировать выполнение достигнутых договоренностей и обеспечивать их соблюдение.

Решение принято в соответствии с указанием президента США.

Ранее сообщалось, что США и Иран подписали соглашение о прекращении войны.

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США Иран

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