Кабмин обновил правила компенсации за размещение ВПЛ

Срок предоставления временной компенсации продлен с двух до трех месяцев.

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Кабинет Министров принял постановление № 715 «О внесении изменений в порядки, утвержденные постановлениями КМУ от 19 марта 2022 г. № 333 и от 27 мая 2025 г. № 616», которым усовершенствовал механизм предоставления компенсации расходов на потребленные жилищно-коммунальные услуги при безвозмездном размещении внутренне перемещенных лиц, а также компенсации таких расходов при безвозмездном размещении лиц, не имеющих необходимых документов, на период их восстановления. В частности, срок предоставления такой временной компенсации продлен с двух до трех месяцев. Об этом сообщил Пенсионный фонд.

Кроме того, постановлением предусмотрено (после обеспечения технической реализации) отображение детальной информации о назначении компенсации в электронном кабинете Пенсионного фонда Украины: кому она начислена, кому отказано и по каким причинам, как рассчитана сумма, а также какие суммы были начислены и выплачены за соответствующие периоды.

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