Зеленский обсудил с Коштой и фон дер Ляйен дальнейшие шаги на пути вступления Украины в ЕС

Владимир Зеленский подчеркнул, что важно в ближайшее время открыть остальные пять переговорных кластеров.

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Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что перед заседанием Европейского совета обсудил с Антониу Коштой и Урсулой фон дер Ляйен дальнейшие шаги на пути вступления Украины в Европейский союз. Также стороны скоординировали позиции.

«Важно уже в ближайшее время открыть остальные пять переговорных кластеров. Рассчитываем вскоре получить и первый транш из пакета финансовой поддержки ЕС, чтобы усилить нашу защиту.

Отдельное внимание — вопросам безопасности и работе с Европейским союзом над соглашением в формате Drone Deal», — заявил он.

Также стороны обсудили оборонную поддержку Украины, прежде всего укрепление ПВО и защиту от российской баллистики.

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