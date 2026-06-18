Нацполиция проверяет возможное занижение стоимости ТРЦ Ocean Plaza в Киеве перед продажей

18 июня в рамках уголовного производства проведены санкционированные обыски по местам проживания отдельных должностных лиц Фонда государственного имущества.

Фото: forbes.ua

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Главное следственное управление Национальной полиции Украины расследует уголовное производство по ч. 2 ст. 364 УК Украины — злоупотребление властью или служебным положением, повлекшее тяжкие последствия. Речь идет о возможных злоупотреблениях при подготовке к продаже ТРЦ Ocean Plaza — актива, взысканного в доход государства по решению ВАКС. Об этом сообщил ОГП.

По данным следствия, отдельные должностные лица Фонда государственного имущества Украины могли действовать в интересах представителей коммерческих структур с целью создания условий для продажи этого актива заранее определенному субъекту хозяйствования по искусственно заниженной стоимости.

«В частности, в ходе расследования проверяются факты возможного влияния на процедуру оценки ТРЦ, формирования стартовой цены аукциона, определения условий продажи и ограничения круга потенциальных покупателей, что может привести к продаже государственного актива по цене, не соответствующей его реальной рыночной стоимости, и повлечь убытки государственному бюджету Украины», — заявили в ОГП.

18 июня 2026 года в рамках уголовного производства проведены санкционированные обыски по местам проживания отдельных должностных лиц Фонда государственного имущества Украины.

В ходе следственных действий изъяты документы, которые могут иметь значение для расследования.

Досудебное расследование продолжается.

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