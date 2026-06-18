Нацполіція перевіряє можливе заниження вартості ТРЦ Ocean Plaza у Києві перед продажем

18 червня в межах кримінального провадження проведено санкціоновані обшуки за місцями проживання окремих службових осіб Фонду державного майна.

Фото: forbes.ua

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Головне слідче управління Національної поліції України розслідує кримінальне провадження за ч. 2 ст. 364 КК України – зловживання владою або службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки. Йдеться про можливі зловживання під час підготовки до продажу ТРЦ Ocean Plaza, активу, стягнутого в дохід держави за рішенням ВАКС. Про це повідомив ОГП.

За даними слідства, окремі службові особи Фонду державного майна України могли діяти в інтересах представників комерційних структур для створення умов продажу цього активу заздалегідь визначеному суб’єкту господарювання за штучно заниженою вартістю.

«Зокрема, під час розслідування, перевіряються факти можливого впливу на процедуру оцінки ТРЦ, формування стартової ціни аукціону, визначення умов продажу та обмеження кола потенційних покупців, що може призвести до продажу державного активу за ціною, що не відповідає його реальній ринковій вартості, та спричинити збитки державному бюджету України», - заявили у ОГП.

18 червня 2026 року в межах кримінального провадження проведено санкціоновані обшуки за місцями проживання окремих службових осіб Фонду державного майна України.

Під час слідчих дій вилучено документи, які можуть мати значення для розслідування.

Досудове розслідування триває.

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