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Руслан Кравченко повідомив про викриття корупційної схеми топпосадовців облавтодору

19:44, 18 червня 2026
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Правоохоронці задокументували 12 епізодів передачі коштів, коли начальник комерційного відділу держпідприємства отримав від підприємців понад 270 тис. грн за користування майном без договорів.
Руслан Кравченко повідомив про викриття корупційної схеми топпосадовців облавтодору
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Генеральний прокурор Руслан Кравченко повідомив про викриття корупційної схеми топпосадовців облавтодору.

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За його словами, посадовці ДП «Київське обласне дорожнє управління», що входить до структури АТ «ДАК «Автомобільні дороги України»», а саме – керівник установи, його заступник та комерційний директор діяли в організованій злочинній групі.

«Вони перетворили державне майно на джерело для власного збагачення. Схема була проста – чиновники здавали в оренду склади, приміщення та інші державні об’єкти приватним бізнесменам за заниженою вартістю або взагалі без укладення договорів та офіційної оплати. Натомість різницю між реальною вартістю користування майном і сплаченими коштами вимагали й отримували від підприємців готівкою», - заявив Руслан Кравченко.

Генпрокурор підкреслив, що задокументовано 12 епізодів передачі коштів, коли начальник комерційного відділу держпідприємства отримав від підприємців понад 270 тис. грн за користування майном без договорів.

«Частину грошей у сумі понад 217 тис. грн. він передавав вищому керівництву.

Черговий транш у сумі майже 60 тис. грн. посадовці отримали вчора», - заявив він.

Посадовців було затримано. Наразі учасникам злочинної групи повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 368 КК України.

Під час обшуків вилучено готівку в різних валютах на загальну суму майже 600 тис. грн, а також мобільні телефони, ноутбуки, електронні носії інформації, бухгалтерську документацію та чорнові записи учасників схеми.

Крім того, про підозру повідомлено чотирьом представникам суб’єктів господарювання. Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу.

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ОГП прокуратура Руслан Кравченко

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