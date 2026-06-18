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Військовим обмежать доступ до казино: Кабмін ухвалив постанову

19:31, 18 червня 2026
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Перевірка користувачів відбуватиметься автоматично під час ідентифікації при вході до грального простору чи авторизації на сайті.
Військовим обмежать доступ до казино: Кабмін ухвалив постанову
Фото: dev.ua
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Кабінет Міністрів ухвалив постанову щодо обмеження доступу військовослужбовців до азартних ігор. Про це заявив голова Державного агентства з контролю грального та лотерейного бізнесу в Україні Геннадій Новіков.

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Він підкреслив, що перевірка користувачів відбуватиметься автоматично під час ідентифікації при вході до грального простору чи авторизації на сайті.

Електронна система організатора гри робитиме запит одразу до двох джерел - реєстру осіб, яким обмежено доступ до азартних ігор та реєстру військовослужбовців, який наразі розробляє Міністерство оборони.

Якщо дані гравця збігатимуться з інформацією в будь-якому з цих реєстрів, доступ до гри буде заблоковано. При цьому організатори казино не бачитимуть, яка саме база даних стала причиною відмови.

Зазначається, що технічну сторону проєкту забезпечить компанія PlayCity спільно з Міноборони, а сам обмін даними проходитиме через державну систему «Трембіта».

Паралельно з цим держава посилює заходи протидії чорному ринку азартних ігор. До блокування нелегальних інтернет-казино та залів залучені РНБО, НБУ, НКЕК, Держспецзв’язку та правоохоронні органи.

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ЗСУ військовослужбовці

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