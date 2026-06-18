Військовим обмежать доступ до казино: Кабмін ухвалив постанову

Перевірка користувачів відбуватиметься автоматично під час ідентифікації при вході до грального простору чи авторизації на сайті.

Фото: dev.ua

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Кабінет Міністрів ухвалив постанову щодо обмеження доступу військовослужбовців до азартних ігор. Про це заявив голова Державного агентства з контролю грального та лотерейного бізнесу в Україні Геннадій Новіков.

Він підкреслив, що перевірка користувачів відбуватиметься автоматично під час ідентифікації при вході до грального простору чи авторизації на сайті.

Електронна система організатора гри робитиме запит одразу до двох джерел - реєстру осіб, яким обмежено доступ до азартних ігор та реєстру військовослужбовців, який наразі розробляє Міністерство оборони.

Якщо дані гравця збігатимуться з інформацією в будь-якому з цих реєстрів, доступ до гри буде заблоковано. При цьому організатори казино не бачитимуть, яка саме база даних стала причиною відмови.

Зазначається, що технічну сторону проєкту забезпечить компанія PlayCity спільно з Міноборони, а сам обмін даними проходитиме через державну систему «Трембіта».

Паралельно з цим держава посилює заходи протидії чорному ринку азартних ігор. До блокування нелегальних інтернет-казино та залів залучені РНБО, НБУ, НКЕК, Держспецзв’язку та правоохоронні органи.

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