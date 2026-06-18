Розмір мінімальної зарплати та прожитковий мінімум: Кабмін схвалив Бюджетну декларацію

Бюджетна декларація на 2027-2029 роки містить низку показників.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Кабінет Міністрів схвалив Бюджетну декларацію на 2027-2029 роки.

Бюджетна декларація містить, зокрема, загальні показники доходів і фінансування державного бюджету, загальні граничні показники видатків державного бюджету та надання кредитів з державного бюджету, розмір мінімальної заробітної плати, прожитковий мінімум та рівень його забезпечення, цілі державної політики у відповідній сфері діяльності, формування та реалізацію якої забезпечує головний розпорядник бюджетних коштів державного бюджету, та показники їх досягнення, загальну оцінку фіскальних ризиків.

Додамо, Уряд також затвердив Середньостроковий план пріоритетних публічних інвестицій на 2027-2029 роки.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.