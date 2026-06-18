Уряд затвердив Середньостроковий план пріоритетних публічних інвестицій на 2027-2029 роки

План охоплює 18 пріоритетних галузей для публічного інвестування.

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Кабінет Міністрів затвердив Середньостроковий план пріоритетних публічних інвестицій держави на 2027-2029 роки.

Середньостроковим планом визначено: наскрізні стратегічні цілі здійснення публічних інвестицій; пріоритетні галузі (сектори) та їх підсектори для публічного інвестування; пріоритетні (основні) напрями публічних інвестицій.

На 2027-2029 роки визначено чотири наскрізні стратегічні цілі здійснення публічних інвестицій: енергоефективність, цифровізація, реагування на зміни клімату, гендерна рівність та безбар’єрність.

План охоплює 18 пріоритетних галузей для публічного інвестування - у тому числі транспорт, освіту і науку, охорону здоров’я, енергетику, муніципальну інфраструктуру, соціальну сферу, протимінну діяльність та цифрову трансформацію, довкілля тощо.

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