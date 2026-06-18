Правительство утвердило Среднесрочный план приоритетных публичных инвестиций на 2027–2029 годы

План охватывает 18 приоритетных отраслей для публичного инвестирования.

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Кабинет Министров утвердил Среднесрочный план приоритетных публичных инвестиций государства на 2027–2029 годы.

Среднесрочным планом определены: сквозные стратегические цели осуществления публичных инвестиций; приоритетные отрасли (секторы) и их подсекторы для публичного инвестирования; приоритетные (основные) направления публичных инвестиций.

На 2027–2029 годы определены четыре сквозные стратегические цели осуществления публичных инвестиций: энергоэффективность, цифровизация, реагирование на изменения климата, гендерное равенство и безбарьерность.

План охватывает 18 приоритетных отраслей для публичного инвестирования, включая транспорт, образование и науку, здравоохранение, энергетику, муниципальную инфраструктуру, социальную сферу, противоминную деятельность и цифровую трансформацию, экологию и другие.

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