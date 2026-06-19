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Судью из Одесской области уволят с должности за массовое «прощение» пьяных водителей — ВСП оставил решение Дисциплинарной палаты в силе

09:00, 19 июня 2026
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ВСП оставил в силе взыскание в виде представления об увольнении с должности судьи Подольского горрайонного суда Олега Ивинского.
Судью из Одесской области уволят с должности за массовое «прощение» пьяных водителей — ВСП оставил решение Дисциплинарной палаты в силе
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Высший совет правосудия оставил без изменений решение Второй Дисциплинарной палаты ВРП от 8 апреля 2026 о привлечении к дисциплинарной ответственности судьи Подольского горрайонного суда Одесской области Олега Ивинского и применения к нему взыскания в виде представления об освобождении от должности.

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Основанием дисциплинарного производства стали две жалобы: Департамента патрульной полиции от 5 марта 2024 года и гражданки Чижик Т.В.  от 27 июня 2025г.

 Суть нарушений

По данным Единого государственного реестра судебных решений, судья Олег Ивинский  в 2024-2025 годах систематически рассматривал дела об административных правонарушениях, предусмотренных ч. 1 ст.  130 КУоАП (управление транспортным средством в состоянии опьянения).  В значительном количестве случаев он освобождал водителей от ответственности из-за «незначительности» правонарушения, ограничиваясь лишь устным замечанием.

 Санкция статьи 130 КУоАП носит безальтернативный характер и предусматривает обязательный штраф с лишением права управления транспортным средством на срок от одного года.  Несмотря на это, судья регулярно применял ст.  22 КУоАП, ссылаясь на военное положение и отсутствие негативных последствий.

 Проверка выявила еще более серьезные нарушения.  В реестре судебных решений обнародовано по два постановления по одним и тем же делам с идентичными описательными частями, но взаимоисключающими мотивировочными и резолютивными.  У одном привлекали к ответственности с полным взысканием, в другом — производство закрывали из-за малозначительности.  Судья не обращался в ГП «Информационные судебные системы» по удалению ошибочных решений.

Кроме того, в постановлениях фиксировались внутренние противоречия: в карательных вариантах отмечалось, что правонарушитель не явился в суд, а в смягченных — что он признал вину и искренне раскаялся.

 Выводы ВСП

 Вторая Дисциплинарная палата установила системный, преднамеренный характер нарушений, включающих:

  • умышленное игнорирование императивных норм закона;
  • внепроцессуальное изменение содержания судебных решений;
  • искривление фактических обстоятельств дел;
  • подмену закона собственными представлениями о целесообразности.

Подобная практика, по мнению дисциплинарного органа, подрывает превентивную функцию административной ответственности, формирует представление о безнаказанности за управление в состоянии опьянения и дискредитирует авторитет судебной власти.

Высший совет правосудия полностью согласился с выводами Второй Дисциплинарной палаты.  Было констатировано, что действия судьи Ивинского говорят о существенном дисциплинарном проступке системного, преднамеренного и дискредитирующего характера, свидетельствующим о его несоответствии занимаемой должности.

Решение

ВСП оставила в силе решение о применении к судье Подольского горрайонного суда Одесской области Олега Ивинского дисциплинарного взыскания в виде увольнения с должности судьи.

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судья Одесса ВСП

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Публикации

Судью из Одесской области уволят с должности за массовое «прощение» пьяных водителей — ВСП оставил решение Дисциплинарной палаты в силе

ВСП оставил в силе взыскание в виде представления об увольнении с должности судьи Подольского горрайонного суда Олега Ивинского.

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