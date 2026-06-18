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Минюст предупредил о фейковых рассылках мошенников от имени министерства

18:46, 18 июня 2026
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Злоумышленники используют название Минюста, угрожают дополнительными санкциями и направляют людей на сайт, который имитирует официальный портал Нацполиции.
Минюст предупредил о фейковых рассылках мошенников от имени министерства
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Министерство юстиции предупредило украинцев о новой фишинговой схеме. Гражданам поступают сообщения о якобы нарушении правил дорожного движения и необходимости срочно оплатить штраф.

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«Мошенники используют название Минюста, угрожают дополнительными санкциями и направляют людей на сайт, который имитирует официальный портал Национальной полиции Украины.

В зафиксированных случаях сообщения приходят с иностранного номера, а ссылка ведет на сайт в доменной зоне .top. Официальные ресурсы украинских государственных органов размещаются в доменной зоне gov.ua.

Мошеннический сайт просит ввести персональные данные, а далее может требовать реквизиты банковской карты, коды подтверждения или осуществление платежа», — говорится в заявлении.

Также в Минюсте назвали признаки мошенничества:

неизвестный или иностранный номер отправителя;

подозрительная ссылка;

требование действовать срочно;

угрозы блокировкой, штрафами или другими последствиями;

просьба ввести персональные или банковские данные;

отсутствие полной информации о правонарушении.

«Логотип, государственный герб и похожий дизайн не гарантируют, что сайт настоящий. Всегда проверяйте адрес страницы в браузере.

Что делать:

не переходить по ссылке, не отвечать на сообщения и не вводить никаких данных;

проверять информацию о штрафах только через официальные сервисы: приложение или портал «Дія», Кабинет водителя и сервисы МВД;

сохранять скриншоты, блокировать номер и сообщать о мошенничестве в Киберполицию», — добавили в Минюсте.

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