Кабмин одобрил законопроект о предоставлении облачных услуг: что он меняет

Документ предусматривает четкое определение участников отношений в сфере облачных услуг, что позволит применять нормы Закона Украины «Об облачных услугах».

Фото: dev.ua

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Кабинет Министров одобрил проект закона «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно предоставления облачных услуг и услуг центра обработки данных».

Нормы законопроекта направлены на совершенствование терминологии в сфере предоставления облачных услуг, что, в свою очередь, предусматривает внесение изменений в Закон Украины «Об облачных услугах» и Закон Украины «О Национальном банке Украины».

Предусматривается четкое определение участников отношений в сфере облачных услуг, что позволит применять нормы закона «Об облачных услугах» к каждому из участников отдельно или к нескольким одновременно.

Предлагается внести изменения в часть третью статьи 8 Закона «Об облачных услугах» с целью конкретизации документов, которые поставщики облачных услуг и/или услуг центра обработки данных должны подавать для внесения сведений о них в перечень, а также для четкого понимания правовой природы таких документов и определения органов, которые их будут выдавать.

Также предлагается внести изменения в статью 10 Закона «Об облачных услугах», направленные на определение существенных условий договора о предоставлении облачных услуг и/или услуг центра обработки данных и исключение норм о необходимости утверждения типового договора.

Предусмотрено внесение изменений в Закон «Об облачных услугах» и Закон «О Государственной службе специальной связи и защиты информации Украины» в части закрепления основных полномочий по регулированию государственной политики в сфере облачных услуг за центральным органом исполнительной власти, обеспечивающим формирование и реализацию государственной политики в этой сфере.

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