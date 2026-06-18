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На 150 тысяч дронов и 350 ракет: Великобритания объявила о миллиардной помощи Украине

18:25, 18 июня 2026
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Великобритания предоставит Украине дроны и ракеты.
На 150 тысяч дронов и 350 ракет: Великобритания объявила о миллиардной помощи Украине
Фото: dw.com
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Великобритания предоставит новый пакет военной помощи Украине стоимостью 750 миллионов фунтов стерлингов (около 1 млрд долларов). Об этом заявил министр обороны Великобритании Ден Джарвис во время заседания в формате «Рамштайн» 18 июня.

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По его словам, средства будут направлены на два пакета в рамках программы PURL. На финансирование планируется закупить 200 тысяч дальнобойных снарядов калибра 155 мм и 100 критически важных ракет для Patriot.

«Министр Федоров дал понять, что необходимо: это системы ПВО, это дальнобойные боеприпасы 155 мм и украинские дроны», — сказал он, подчеркнув, что обеспечить это нужно максимально быстро.

Также Великобритания профинансирует поставки еще 150 000 беспилотников украинского производства, а также более 350 ракет и радаров GGJ для усиления ПВО.

Добавим, Украина и Германия подписали соглашение о разработке ПВО против баллистики.

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Украина Великобритания

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