На 150 тисяч дронів та 350 ракет: Велика Британія оголосила про мільярдну допомогу Україні

Велика Британія надасть Україні дрони та ракети.

Фото: dw.com

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Велика Британія надасть новий пакет військової допомоги Україні вартістю 750 мільйонів фунтів стерлінгів (близько 1 млрд доларів). Про це заявив міністр оборони Британії Ден Джарвіс під час засідання в форматі «Рамштайн» 18 червня.

За його словами, кошти країна надасть на два пакети за програмою PURL. На фінансовий внесок планують закупити 200 тисяч далекобійних снарядів 155-мм та 100 критично ракет для Patriot.

«Міністр Федоров дав зрозуміти, що потрібно. Це системи ППО, це далекобійні боєприпаси 155-мм і українські дрони», – сказав він, наголосивши, що забезпечити це потрібно вкрай швидко.

Також Британія профінансує постачання ще 150 000 безпілотників українського виробництва, а також понад 350 ракет і радарів GGJ для посилення ППО.

Додамо, Україна та Німеччина підписали угоду про розробку ППО проти балістики.

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