Україна та Німеччина підписали угоду про розробку ППО проти балістики

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що в цій угоді вже зацікавлені сім німецьких підприємств.

Фото: Getty Images

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Міністри оборони України Михайло Федоров та міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус підписали угоду, за якою країни зможуть разом розробляти нові системи протиповітряної оборони для протидії балістиці РФ. Про це заявив Борис Пісторіус під час відкриття засідання контактної групи «Рамштайн».

Він підкреслив, що був вражений інноваційністю українських військових, і Німеччина буде вчитися веденню війни в межах партнерства з Україною.

Зазначається, що угода дозволить разом із Німеччиною розробляти нові системи ППО для протидії балістичним ракетам. Німецький міністр заявив, що в цій угоді вже зацікавлені сім німецьких підприємств.

Під час засідання Володимир Зеленський заявив, що в Україна «є інструменти, щоб поставити РФ на шлях дипломатії», але російські балістичні ракети залишаються проблемою.

«Тому сьогодні Україна та Німеччина роблять дуже важливий, на мою думку, спільний крок. У нас є певні технології, певні технології є в Німеччини. І сьогодні наші міністри оборони вже підписали угоду, щоб поєднати ці спроможності разом», — сказав Президент.

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