  1. У світі

Роберт Фіцо анонсував зустріч із Володимиром Зеленським перед самітом Євроради

18:04, 18 червня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Планується обговорення питання щодо наступного спільного засідання урядів Словаччини та України.
Роберт Фіцо анонсував зустріч із Володимиром Зеленським перед самітом Євроради
Фото: president.gov.ua
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У четвер, 18 червня, прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо повідомив, що напередодні саміту Європейської ради зустрінеться з Президентом України Володимиром Зеленським, пише TASR.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

«Я припускаю, що ми в першу чергу обговоримо процес вступу України до ЄС», — сказав Фіцо.

За його словами, планується обговорення питання щодо наступного спільного засідання урядів Словаччини та України.

Фіцо також заявив, що Президент України запропонував провести його в Києві, тоді як він волів би, щоб місцем проведення була Братислава. Однак очільник словацького уряду очікує, що буде знайдено компроміс. Він припустив, що обидва уряди могли б зустрітися на території України.

Також Фіцо заявив, що не бачить причин не підтримувати висновки Європейської ради щодо України. Водночас він повторив, що Словаччина не буде надавати зброю та фінансову допомогу Києву.

Прем'єр ще додав, що ніколи не виступав проти прагнення Києва приєднатися до Європейського Союзу.

«Уряд, який я очолюю, не підтримуватиме жодних скорочених шляхів, винятків чи способів обійти стандартний процес вступу до ЄС. Україна має виконати всі умови», — сказав Фіцо, додавши, що ЄС не здатний відігравати вирішальну роль у переговорах щодо миру в Україні.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Україна Володимир Зеленський Словаччина

Читайте також

Виступ Генерального прокурора Руслана Кравченка на Ministerial Dialogue Group

Стрічка новин

Блоги

Публікації
Мати подарувала доньці будинок, розраховуючи на догляд, а та припинила допомагати: ВС пояснив, чи можна скасувати договір

Суд наголосив, що для вирішення спору про недійсність договору дарування через помилку необхідно повно дослідити обставини, які можуть свідчити про нерозуміння дарувальником правової природи правочину.

Конфлікт у стінах ОГП: ВРП закрила дисциплінарну справу щодо прокурора

ВРП скасувала дисциплінарне стягнення з прокурора Генінспекції Офісу Генпрокурора Олександра Бондаренка.

На Полтавщині поліція програла справу про пʼяне водіння у суді через невірний показник температури на чеку «Драгера»

Уважність до деталей у протоколі та чеку алкотестеру може стати вирішальною у збереженні права керування та уникненні несправедливого штрафу.

ВРП переглянула справу прокурора з Києва Олега Білоуса за невчасну декларацію доброчесності після рішення ВС

ВРП переглянула дисциплінарну справу прокурора Олега Білоуса після рішення Верховного Суду.

ВРП проігнорувала рекомендацію ВККС щодо звільнення судді Олексія Галагана

Вища рада правосуддя залишила без розгляду рекомендацію ВККС щодо звільнення з посади судді Фортечного районного суду міста Кропивницького.

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]