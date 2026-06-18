Роберт Фіцо анонсував зустріч із Володимиром Зеленським перед самітом Євроради

Планується обговорення питання щодо наступного спільного засідання урядів Словаччини та України.

Фото: president.gov.ua

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У четвер, 18 червня, прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо повідомив, що напередодні саміту Європейської ради зустрінеться з Президентом України Володимиром Зеленським, пише TASR.

«Я припускаю, що ми в першу чергу обговоримо процес вступу України до ЄС», — сказав Фіцо.

За його словами, планується обговорення питання щодо наступного спільного засідання урядів Словаччини та України.

Фіцо також заявив, що Президент України запропонував провести його в Києві, тоді як він волів би, щоб місцем проведення була Братислава. Однак очільник словацького уряду очікує, що буде знайдено компроміс. Він припустив, що обидва уряди могли б зустрітися на території України.

Також Фіцо заявив, що не бачить причин не підтримувати висновки Європейської ради щодо України. Водночас він повторив, що Словаччина не буде надавати зброю та фінансову допомогу Києву.

Прем'єр ще додав, що ніколи не виступав проти прагнення Києва приєднатися до Європейського Союзу.

«Уряд, який я очолюю, не підтримуватиме жодних скорочених шляхів, винятків чи способів обійти стандартний процес вступу до ЄС. Україна має виконати всі умови», — сказав Фіцо, додавши, що ЄС не здатний відігравати вирішальну роль у переговорах щодо миру в Україні.

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