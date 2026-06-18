Конкурс до Харківського апеляційного суду: одна кандидатка підтвердила здатність здійснювати правосуддя

ВККС нагадали, що 62 кандидати подали заяви про участь у конкурсі на 47 вакантних посад суддів у Харківському апеляційному суді.

Фото: vkksu.gov.ua

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У четвер, 18 червня, в засіданні Вищої кваліфікаційної комісії суддів України у складі колегії проведено співбесіду та визначено результати кваліфікаційного оцінювання кандидатки на посаду судді у Харківському апеляційному суді Ященко Світлани Олександрівни. Про це повідомила ВККС.

За результатами кваліфікаційного оцінювання Ященко Світлана Олександрівна набрала 716,3 бала. Колегія ухвалила рішення визнати кандидатку такою, що підтвердила здатність здійснювати правосуддя в апеляційному загальному суді.

ВККС нагадали, що 62 кандидати подали заяви про участь у конкурсі на 47 вакантних посад суддів у Харківському апеляційному суді.

Загалом проведено співбесіди з 41 кандидатом: 28 кандидатів підтвердили здатність здійснювати правосуддя, 7 кандидатів – не підтвердили, з 6 кандидатами співбесіда відбудеться у пленарному складі Комісії. Щодо 1 кандидата зупинено проведення кваліфікаційного оцінювання.

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