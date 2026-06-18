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Конкурс до Харківського апеляційного суду: одна кандидатка підтвердила здатність здійснювати правосуддя

17:52, 18 червня 2026
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ВККС нагадали, що 62 кандидати подали заяви про участь у конкурсі на 47 вакантних посад суддів у Харківському апеляційному суді.
Конкурс до Харківського апеляційного суду: одна кандидатка підтвердила здатність здійснювати правосуддя
Фото: vkksu.gov.ua
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У четвер, 18 червня, в засіданні Вищої кваліфікаційної комісії суддів України у складі колегії проведено співбесіду та визначено результати кваліфікаційного оцінювання кандидатки на посаду судді у Харківському апеляційному суді Ященко Світлани Олександрівни. Про це повідомила ВККС.

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За результатами кваліфікаційного оцінювання Ященко Світлана Олександрівна набрала 716,3 бала. Колегія ухвалила рішення визнати кандидатку такою, що підтвердила здатність здійснювати правосуддя в апеляційному загальному суді.

ВККС нагадали, що 62 кандидати подали заяви про участь у конкурсі на 47 вакантних посад суддів у Харківському апеляційному суді.

Загалом проведено співбесіди з 41 кандидатом: 28 кандидатів підтвердили здатність здійснювати правосуддя, 7 кандидатів – не підтвердили, з 6 кандидатами співбесіда відбудеться у пленарному складі Комісії. Щодо 1 кандидата зупинено проведення кваліфікаційного оцінювання. 

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суд суддя ВККС

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