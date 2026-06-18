  1. Суд инфо

Конкурс в Харьковский апелляционный суд: одна кандидатка подтвердила способность осуществлять правосудие

17:52, 18 июня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
ВККС напомнила, что 62 кандидата подали заявления на участие в конкурсе на 47 вакантных должностей судей в Харьковском апелляционном суде.
Конкурс в Харьковский апелляционный суд: одна кандидатка подтвердила способность осуществлять правосудие
Фото: vkksu.gov.ua
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В четверг, 18 июня, на заседании Высшей квалификационной комиссии судей Украины в составе коллегии проведено собеседование и определены результаты квалификационного оценивания кандидатки на должность судьи Харьковского апелляционного суда Ященко Светланы Александровны. Об этом сообщила ВККС.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

По результатам квалификационного оценивания Ященко Светлана Александровна набрала 716,3 балла. Коллегия приняла решение признать кандидатуру такой, которая подтвердила способность осуществлять правосудие в апелляционном общем суде.

ВККС напомнила, что 62 кандидата подали заявления на участие в конкурсе на 47 вакантных должностей судей в Харьковском апелляционном суде.

Всего проведены собеседования с 41 кандидатом: 28 кандидатов подтвердили способность осуществлять правосудие, 7 кандидатов — не подтвердили, с 6 кандидатами собеседование состоится в пленарном составе Комиссии. В отношении 1 кандидата приостановлено проведение квалификационного оценивания.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

суд судья ВККС

Читайте также

Выступление Генерального прокурора Руслана Кравченко на Ministerial Dialogue Group

Лента новостей

Блоги

Публикации

Мать подарила дочери дом, рассчитывая на уход, а та перестала помогать: ВС объяснил, можно ли отменить договор

Суд подчеркнул, что для разрешения спора о недействительности договора дарения вследствие ошибки необходимо полно исследовать обстоятельства, которые могут свидетельствовать о непонимании дарителем правовой природы сделки.

Конфликт в стенах ОГП: ВСП закрыл дисциплинарное дело в отношении прокурора

ВCП отменил дисциплинарное взыскание с прокурора Генинспекции Офиса Генпрокурора Александра Бондаренко.

В Полтавской области полиция проиграла дело о пьяном вождении в суде из-за неверного показателя температуры на чеке «Драгера»

Внимательность к деталям в протоколе и чеке алкотестера может стать решающей в сохранении права управления и избежании несправедливого штрафа.

ВСП пересмотрел дело прокурора из Киева Олега Билоуса за несвоевременную декларацию добродетели после решения ВС

ВСП пересмотрел дисциплинарное дело прокурора Олега Белоуса после решения Верховного Суда.

ВСП проигнорировал рекомендацию ВККС об увольнении судьи Алексея Галагана

Высший совет правосудия оставил без рассмотрения рекомендацию ВККС об увольнении с должности судьи Фортечного районного суда города Кропивницкого.

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]