Конкурс в Харьковский апелляционный суд: одна кандидатка подтвердила способность осуществлять правосудие

ВККС напомнила, что 62 кандидата подали заявления на участие в конкурсе на 47 вакантных должностей судей в Харьковском апелляционном суде.

Фото: vkksu.gov.ua

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В четверг, 18 июня, на заседании Высшей квалификационной комиссии судей Украины в составе коллегии проведено собеседование и определены результаты квалификационного оценивания кандидатки на должность судьи Харьковского апелляционного суда Ященко Светланы Александровны. Об этом сообщила ВККС.

По результатам квалификационного оценивания Ященко Светлана Александровна набрала 716,3 балла. Коллегия приняла решение признать кандидатуру такой, которая подтвердила способность осуществлять правосудие в апелляционном общем суде.

ВККС напомнила, что 62 кандидата подали заявления на участие в конкурсе на 47 вакантных должностей судей в Харьковском апелляционном суде.

Всего проведены собеседования с 41 кандидатом: 28 кандидатов подтвердили способность осуществлять правосудие, 7 кандидатов — не подтвердили, с 6 кандидатами собеседование состоится в пленарном составе Комиссии. В отношении 1 кандидата приостановлено проведение квалификационного оценивания.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.