ВККС рекомендует командировать 21 судью в другие суды

Судей Донецкого и Луганского окружных административных судов направили в Харьковский и Днепропетровский окружные административные суды.

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В среду, 17 июня, на заседании Первой палаты Высшей квалификационной комиссии судей Украины рассмотрен вопрос о внесении представления с рекомендацией о командировании судей в другие суды того же уровня и специализации для отправления правосудия. Об этом сообщает ВККС.

В связи с изменением территориальной подсудности судебных дел Комиссия решила внести в Высший совет правосудия представление с рекомендацией о командировании 10 судей Донецкого окружного административного суда сроком на один год в Харьковский окружной административный суд:

Волгиной Натальи Петровны;

Галатиной Елены Александровны;

Давиденко Татьяны Викторовны;

Зеленова Андрея Сергеевича;

Лазарева Виктора Викторовича;

Логойды Татьяны Владимировны;

Смагар Светланы Владимировны;

Стойки Виталия Васильевича;

Тарасенко Игоря Николаевича;

Чучка Владислава Михайловича.

Куденкова Кирилла Олеговича, судью Донецкого окружного административного суда, решено командировать в Житомирский окружной административный суд.

Также в связи с изменением территориальной подсудности судебных дел Комиссия решила внести в Высший совет правосудия представление с рекомендацией о командировании 10 судей Луганского окружного административного суда сроком на один год в Днепропетровский окружной административный суд:

Ирметовой Олеси Витальевны;

Качанка Александра Николаевича;

Киселевой Евгении Александровны;

Кисиля Сергея Викторовича;

Петросян Кристины Ервандовны;

Пляшковой Екатерины Александровны;

Свергун Ирины Алексеевны;

Секірской Анжелы Геннадьевны;

Смішливої Татьяны Викторовны;

Чернявской Татьяны Ивановны.

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