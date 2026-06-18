ВККС рекомендует командировать 21 судью в другие суды
В среду, 17 июня, на заседании Первой палаты Высшей квалификационной комиссии судей Украины рассмотрен вопрос о внесении представления с рекомендацией о командировании судей в другие суды того же уровня и специализации для отправления правосудия. Об этом сообщает ВККС.
В связи с изменением территориальной подсудности судебных дел Комиссия решила внести в Высший совет правосудия представление с рекомендацией о командировании 10 судей Донецкого окружного административного суда сроком на один год в Харьковский окружной административный суд:
Волгиной Натальи Петровны;
Галатиной Елены Александровны;
Давиденко Татьяны Викторовны;
Зеленова Андрея Сергеевича;
Лазарева Виктора Викторовича;
Логойды Татьяны Владимировны;
Смагар Светланы Владимировны;
Стойки Виталия Васильевича;
Тарасенко Игоря Николаевича;
Чучка Владислава Михайловича.
Куденкова Кирилла Олеговича, судью Донецкого окружного административного суда, решено командировать в Житомирский окружной административный суд.
Также в связи с изменением территориальной подсудности судебных дел Комиссия решила внести в Высший совет правосудия представление с рекомендацией о командировании 10 судей Луганского окружного административного суда сроком на один год в Днепропетровский окружной административный суд:
Ирметовой Олеси Витальевны;
Качанка Александра Николаевича;
Киселевой Евгении Александровны;
Кисиля Сергея Викторовича;
Петросян Кристины Ервандовны;
Пляшковой Екатерины Александровны;
Свергун Ирины Алексеевны;
Секірской Анжелы Геннадьевны;
Смішливої Татьяны Викторовны;
Чернявской Татьяны Ивановны.
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