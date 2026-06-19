Какие последствия может иметь незакрытый ФЛП и как быстро прекратить деятельность через «Дию»

Почему не стоит оставлять «спящий» ФЛП: какие риски существуют и как закрыть предпринимательскую деятельность

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Многие украинцы после прекращения фактической работы остаются зарегистрированными как физические лица-предприниматели, не придавая этому особого значения. Однако статус ФЛП не исчезает автоматически вместе с прекращением бизнеса. Пока предприниматель официально не оформит прекращение деятельности, на него могут распространяться обязанности по подаче отчетности и другие требования законодательства. Именно поэтому специалисты советуют не откладывать процедуру закрытия ФЛП, если в дальнейшем вести предпринимательскую деятельность не планируется.

Почему стоит официально закрыть ФЛП

Нередко человек фактически уже не занимается бизнесом, но не подает документы на прекращение предпринимательской деятельности. В таком случае ФЛП формально продолжает существовать в государственных реестрах годами.

Среди основных причин для закрытия ФЛП называют:

отсутствие необходимости подавать «нулевые» декларации, неподача которых может привести к штрафам;

отмену обязанности уплачивать платежи, в частности единый социальный взнос, единый налог и военный сбор, которые могут начисляться независимо от фактического ведения деятельности;

избежание рисков получения штрафов и пени для так называемых «спящих» ФЛП, которые не подают отчетность.

Как прекратить деятельность ФЛП

Сегодня процедура прекращения предпринимательской деятельности является достаточно простой и занимает минимум времени. Закрыть ФЛП можно как через портал «Дия», так и обратившись к государственному регистратору.

Важно, что прекращение предпринимательской деятельности осуществляется независимо от места проживания физического лица-предпринимателя в пределах Украины.

После поступления документов для государственной регистрации прекращения деятельности государственный регистратор обязан в течение 24 часов внести соответствующие сведения в Единый государственный реестр. После этого информация автоматически передается в Государственную налоговую службу, органы статистики и Пенсионный фонд.

Как закрыть ФЛП через «Дию»

Для прекращения предпринимательской деятельности через портал «Дия» необходимо выполнить несколько шагов:

Получить квалифицированную электронную подпись (КЭП). Зарегистрироваться или авторизоваться в личном кабинете на портале «Дия» с помощью электронной подписи. Заполнить онлайн-форму для получения услуги. Большинство необходимых данных уже содержится в системе, поэтому пользователю нужно лишь проверить правильность информации и подписать заявление с помощью КЭП. Дождаться уведомления о прекращении предпринимательской деятельности, которое появится в личном кабинете и будет отправлено по электронной почте.

Как напомнили в Департаменте государственной регистрации исполнительного комитета Кременчугского городского совета, если предприниматель больше не планирует вести хозяйственную деятельность, не стоит оставлять ФЛП зарегистрированным лишь формально. Своевременное прекращение предпринимательской деятельности позволяет избежать лишних обязанностей по подаче отчетности, возможных начислений платежей, штрафов и пени в будущем.

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