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Бросила гантели у малолетнего сына из-за ссоры: какой приговор вынес суд матери из Хмельницкого

07:18, 19 июня 2026
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Хмельницкий горрайонный суд признал виновной женщину, которая во время внезапной ссоры бросила гантели у своего малолетнего сына и травмировала его, назначив ей 60 часов общественных работ и направление на программу для обидчиков.
Бросила гантели у малолетнего сына из-за ссоры: какой приговор вынес суд матери из Хмельницкого
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Хмельницкий горрайонный суд вынес приговор матери, которая во время внезапной ссоры травмировала своего малолетнего сына гантелями. Суд квалифицировал проступок по ч. 1 ст. 125 УК Украины как умышленное лёгкое телесное повреждение. Об этом сообщили в суде.

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Конфликт возник на почве внезапно возникших неприязненных отношений. Женщина умышленно бросила тяжёлые гантели в сторону ребёнка, который в тот момент сидел перед ней. Одна гантель попала мальчику в голову, а другая — в колено.

Медики диагностировали у ребёнка поверхностную рану мягких тканей в левой теменно-височной области головы и синяк на левом колене. Согласно заключению экспертизы, эти повреждения относятся к категории лёгких телесных повреждений, не вызвавших кратковременного расстройства здоровья.

Хмельницкий горрайонный суд рассматривал дело в упрощённом порядке — без проведения открытого судебного заседания и вызова сторон. С соответствующим ходатайством обратился прокурор. Сама обвиняемая в присутствии адвоката подала заявление, в котором полностью признала вину, согласилась с результатами расследования и подтвердила, что знает об ограничении права на апелляционное обжалование при такой процедуре.

Выбирая обвиняемой меру наказания, суд учёл степень тяжести совершённого уголовного правонарушения, которое относится к категории уголовных проступков; личность обвиняемой, которая впервые привлекается к уголовной ответственности, не состоит на учёте в психиатрических и наркологических учреждениях, не работает и характеризуется положительно.

Обстоятельством, смягчающим наказание обвиняемой, является её искреннее раскаяние. Обстоятельствами, отягчающими наказание, являются совершение уголовного правонарушения в отношении собственного, к тому же малолетнего ребёнка.

Хмельницкий горрайонный суд признал женщину виновной в совершении уголовного проступка, предусмотренного ч. 1 ст. 125 УК Украины, и назначил ей наказание в виде 60 часов общественных работ.

Кроме того, в соответствии с п. 5 ст. 91-1 УК Украины суд постановил применить к ней ограничительную меру в виде направления для прохождения программы для обидчиков сроком на 3 месяца.

Приговор по результатам рассмотрения обвинительного акта о совершении уголовного проступка может быть обжалован в апелляционном порядке.

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