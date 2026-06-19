Кинула гантелі в малолітнього сина через сварку: який вирок виніс суд матері з Хмельницького

Хмельницький міськрайонний суд визнав винною жінку, яка під час раптової сварки кинула гантелі у свого малолітнього сина та травмувала його, призначивши їй 60 годин громадських робіт і направлення на програму для кривдників.

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Хмельницький міськрайонний суд ухвалив вирок матері, яка під час раптової сварки травмувала свого малолітнього сина гантелями. Проступок суд кваліфікував за ч. 1 ст. 125 КК України як умисне легке тілесне ушкодження. Про це повідомили у суді.

Конфлікт виник на ґрунті раптово виниклих неприязних відносин. Жінка навмисно кинула важкі гантелі у бік дитини, яка в цей момент сиділа перед нею. Одна гантель поцілила хлопчику в голову, а інша в коліно.

Медики діагностували у дитини поверхневу рану м’яких тканин у лівій тім’яно-скроневій ділянці голови та синець на лівому коліні. Згідно з експертизою, ці ушкодження належать до категорії легких тілесних, що не викликали короткочасного розладу здоров’я.

Хмельницький міськрайонний суд розглядав справу в спрощеному порядку — без проведення відкритого засідання та виклику сторін. Про це клопотав прокурор. Сама обвинувачена у присутності адвоката подала заяву, в якій повністю визнала провину, погодилася з результатами розслідування та підтвердила, що знає про обмеження права на апеляцію за такої процедури.

Обираючи обвинуваченій міру покарання, суд врахував: ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, яке відноситься до категорії проступків; особу обвинуваченої, яка вперше притягується до кримінальної відповідальності, на обліку у психіатричному та наркологічному закладах не перебуває, не працює, характеризується позитивно.

Обставиною, що пом`якшує покарання обвинуваченій, є її щире каяття. Обставинами, що обтяжують покарання, є вчинення кримінального правопорушення щодо власної, до того ж малолітньої дитини.

Хмельницький міськрайонний суд визнав жінку винуватою у вчиненні кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 125 КК України, та призначив їй покарання у виді 60 годин громадських робіт.

Крім того, відповідно до п. 5 ст. 91-1 КК України, суд ухвалив застосувати до неї обмежувальний захід у вигляді направлення для проходження програми для кривдників строком на 3 місяці.

Вирок за результатами розгляду обвинувального акту щодо вчинення кримінального проступку може бути оскаржений в апеляційному порядку (справа № 686/17329/26).

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