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Реєстрація юридичної особи у скорочені строки: що треба знати

21:46, 18 червня 2026
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Перед реєстрацією важливо ретельно підготувати документи, щоб уникнути відмови або необхідності внесення подальших змін.
Реєстрація юридичної особи у скорочені строки: що треба знати
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Департамент державної реєстрації виконкому Кременчуцької міської ради роз’яснив питання реєстрація юридичної особи у скорочені строки.

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Зазначається, що на практиці виникає необхідність, коли засновникам (учасникам) потрібно якнайшвидше зареєструвати юридичну особу.

Наприклад: участь у тендері або державній закупівлі, де потрібно терміново подати документи від компанії; укладення важливого контракту з партнером чи інвестором; відкриття банківського рахунку для отримання платежу від клієнта; запуск нового бізнес-проєкту в обмежені строки; необхідність швидко оформити працівників або орендувати приміщення від імені юридичної особи; виконання вимог грантової програми, де заявником має бути зареєстрована компанія тощо.

У таких випадках швидке оформлення юридичної особи дозволяє розпочати господарську діяльність без зайвих затримок та скористатися наявними бізнес-можливостями.

Однак, перед реєстрацією важливо ретельно підготувати документи, щоб уникнути відмови або необхідності внесення подальших змін.

Згідно діючого законодавства документи, які подаються для державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців можуть розглядатися, як у загальному порядку - протягом 24 годин після їх надходження, так і у скорочені строки - протягом 6 годин або 2 годин після надходження документів, крім вихідних та святкових днів.

Державна реєстрація у скорочені строки проводитися виключно за бажанням заявника у разі внесення ним додатково до адміністративного збору відповідної плати.

Переваги скороченої чи прискореної державної реєстрації:

- вона здійснюється за 2 чи 6 годин, тобто у день звернення;

- реєструється державним реєстратором або нотаріусом;

- вартість вища, ніж за стандартної реєстрації (станом на 01.01.2026 року вартість за реєстрацію у скорочені терміни становить: за 2 години – 5 000 грн, за 6 – 2 000 грн);

- документи подаються відповідно до вимог встановлених Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань» та Порядку державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, що не мають статусу юридичної особи.

Плата за проведення державної реєстрації у скорочені строки повертається заявникові виключно у разі ненадання послуг з державної реєстрації у строки, з вини суб’єкта державної реєстрації.

Алгоритм дій:

- Підготовити необхідні документи.

- Звернутись до державного реєстратора, нотаріуса.

- Сплатити адміністративний збір за проведення державної реєстрації та адміністративний збір за скорочену процедуру.

- Отримати результат - виписку з ЄДР.

Більш детальну інформацію ви можете отримати у державного реєстратора за адресою: вул. І.Сердюка 27, м.Кременчук, у години прийому.

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юридична особа

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