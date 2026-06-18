Регистрация юридического лица в сокращенные сроки: что нужно знать

Перед регистрацией важно тщательно подготовить документы, чтобы избежать отказа или необходимости внесения последующих изменений.

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Департамент государственной регистрации исполнительного комитета Кременчугского городского совета разъяснил вопросы регистрации юридического лица в сокращенные сроки.

Отмечается, что на практике возникает необходимость, когда учредителям (участникам) требуется как можно быстрее зарегистрировать юридическое лицо.

Например: участие в тендере или государственных закупках, где нужно срочно подать документы от компании; заключение важного контракта с партнером или инвестором; открытие банковского счета для получения платежа от клиента; запуск нового бизнес-проекта в ограниченные сроки; необходимость быстро оформить работников или арендовать помещение от имени юридического лица; выполнение требований грантовой программы, где заявителем должна быть зарегистрированная компания и т. д.

В таких случаях быстрое оформление юридического лица позволяет начать хозяйственную деятельность без лишних задержек и воспользоваться имеющимися бизнес-возможностями.

Однако перед регистрацией важно тщательно подготовить документы, чтобы избежать отказа или необходимости внесения последующих изменений.

Согласно действующему законодательству, документы, поданные для государственной регистрации юридических лиц и физических лиц — предпринимателей, могут рассматриваться как в общем порядке — в течение 24 часов после их поступления, так и в сокращенные сроки — в течение 6 часов или 2 часов после поступления документов, кроме выходных и праздничных дней.

Государственная регистрация в сокращенные сроки проводится исключительно по желанию заявителя при условии внесения им дополнительной платы к административному сбору.

Преимущества сокращенной (ускоренной) государственной регистрации:

осуществляется за 2 или 6 часов, то есть в день обращения;

проводится государственным регистратором или нотариусом;

стоимость выше, чем при стандартной регистрации (по состоянию на 01.01.2026 года стоимость регистрации в сокращенные сроки составляет: за 2 часа — 5 000 грн, за 6 часов — 2 000 грн);

документы подаются в соответствии с требованиями Закона Украины «О государственной регистрации юридических лиц, физических лиц — предпринимателей и общественных формирований» и Порядка государственной регистрации юридических лиц, физических лиц — предпринимателей и общественных формирований, не имеющих статуса юридического лица.

Плата за проведение государственной регистрации в сокращенные сроки возвращается заявителю исключительно в случае непредоставления услуги в установленные сроки по вине субъекта государственной регистрации.

Алгоритм действий:

подготовить необходимые документы;

обратиться к государственному регистратору или нотариусу;

оплатить административный сбор за государственную регистрацию и дополнительный сбор за ускоренную процедуру;

получить результат — выписку из ЕГР.

Более подробную информацию можно получить у государственного регистратора по адресу: ул. И. Сердюка 27, г. Кременчуг, в часы приема.

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