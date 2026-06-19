Юриста из Великобритании отстранили от практики на год за помощь дочери в обходе судебного запрета

Во время слушания юрист зачитывал ответы, подготовленные дочерью, несмотря на судебный запрет.

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В Великобритании юриста, который работает в судах высшей инстанции с 1972 года, отстранили от профессиональной деятельности на 12 месяцев. Причина — нарушение профессиональной этики и действия, которые, по выводам дисциплинарного органа, подорвали доверие к судебной системе.

Его признали виновным в ненадлежащем поведении во время судебного слушания в 2022 году, сообщает Law Gazette.

Что произошло в деле

В центре дела — судебный запрет, ранее наложенный на его дочь. Решением суда ей было запрещено выступать в судебных заседаниях.

Несмотря на это, во время слушания по делу о смерти человека юрист представлял интересы семьи, а дочь находилась рядом и фактически участвовала в подготовке выступления.

Как было нарушено судебное ограничение

Дисциплинарный орган установил, что:

юрист передавал в суде ответы, подготовленные дочерью;

озвучивал её инструкции как собственную позицию;

фактически помогал обходить судебный запрет;

предоставлял суду неточную информацию о процессуальных моментах;

затягивал рассмотрение дела из-за хаотичного характера выступлений.

В решении отмечается, что такое поведение усложнило работу суда и нарушило принцип эффективного правосудия.

Оценка дисциплинарного органа

Регулятор адвокатской профессии подчеркнул, что юристы обязаны действовать честно и содействовать суду, а не создавать препятствия для рассмотрения дел.

По его выводу, действия юриста были достаточно серьёзными, чтобы назначить годичное отстранение от практики.

Позиция стороны защиты

Сторона дочери заявила, что она не нарушала судебный запрет, а выводы дисциплинарного органа считает ошибочными. Также сообщено о намерении обжаловать решение.

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