Ваш профиль в Instagram могут украсть через одно сообщение: как работает новая схема мошенников

Мошенники рассылают фейковые сообщения о блокировке аккаунтов и выманивают логины и пароли пользователей.

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Шахраи все чаще используют популярные социальные сети для похищения личных данных пользователей. Одной из новых схем стала рассылка сообщений о якобы блокировке аккаунтов в Instagram из-за нарушения правил платформы. Под предлогом срочной проверки страницы злоумышленники пытаются заставить пользователей перейти по поддельным ссылкам и передать свои учетные данные. В Министерстве юстиции призвали украинцев быть внимательными и не поддаваться на подобные манипуляции.

Как работает схема с фейковой блокировкой Instagram

Пользователи могут получать сообщения якобы от службы поддержки Instagram с предупреждением о нарушении правил социальной сети.

В таких сообщениях указывается, что для избежания блокировки страницы необходимо перейти по ссылке и подтвердить данные для входа в учетную запись.

На самом деле ссылка ведет на фишинговый сайт, который внешне может быть похож на официальную страницу Instagram. Если пользователь вводит там свой логин и пароль, эти данные сразу попадают в руки мошенников.

Получив доступ к аккаунту, злоумышленники могут изменить настройки безопасности, заблокировать настоящего владельца страницы, требовать деньги за восстановление доступа или использовать похищенный аккаунт для распространения мошеннических сообщений среди других пользователей.

Как распознать мошенническое сообщение

Настоящая служба поддержки Instagram не отправляет сообщения с требованием подтвердить учетные данные через личные сообщения или электронную почту.

Официальные уведомления от платформы отображаются непосредственно в приложении Instagram, поэтому любые просьбы ввести логин или пароль по сторонней ссылке должны вызывать подозрение.

Как защитить свой аккаунт

Специалисты рекомендуют:

не переходить по ссылкам из подозрительных сообщений;

не вводить логин и пароль на сторонних ресурсах;

проверять адрес сайта перед авторизацией;

включить двухфакторную аутентификацию для дополнительной защиты учетной записи.

Что делать, если данные уже введены

Если пользователь уже перешел по подозрительной ссылке или ввел свои данные на стороннем сайте, необходимо немедленно изменить пароль к аккаунту и проверить настройки безопасности.

В случае выявления мошенничества или попытки завладения учетной записью также следует сообщить об инциденте в Киберполицию.

Пользователей призывают внимательно относиться к любым сообщениям о блокировке аккаунтов и не передавать свои учетные данные третьим лицам, даже если сообщение выглядит официальным.

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