Ваш профіль в Instagram можуть викрасти через одне повідомлення: як працює нова схема шахраїв

Шахраї розсилають фейкові повідомлення про блокування акаунтів та виманюють логіни і паролі користувачів.

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Шахраї дедалі частіше використовують популярні соціальні мережі для викрадення особистих даних користувачів. Однією з нових схем стало розсилання повідомлень про нібито блокування акаунтів в Instagram через порушення правил платформи. Під приводом термінової перевірки сторінки зловмисники намагаються змусити користувачів перейти за підробленими посиланнями та передати свої облікові дані. У Міністерстві юстиції закликали українців бути уважними та не піддаватися на подібні маніпуляції.

Як працює схема з фейковим блокуванням Instagram

Користувачі можуть отримувати повідомлення нібито від служби підтримки Instagram із попередженням про порушення правил соціальної мережі.

У таких повідомленнях зазначається, що для уникнення блокування сторінки необхідно перейти за посиланням та підтвердити дані для входу до облікового запису.

Насправді ж посилання веде на фішинговий сайт, який зовні може бути схожим на офіційну сторінку Instagram. Якщо користувач вводить там свій логін і пароль, ці дані одразу потрапляють до рук шахраїв.

Отримавши доступ до акаунту, зловмисники можуть змінити налаштування безпеки, заблокувати справжнього власника сторінки, вимагати кошти за відновлення доступу або використовувати викрадений акаунт для поширення шахрайських повідомлень серед інших користувачів.

Як розпізнати шахрайське повідомлення

Справжня служба підтримки Instagram не надсилає повідомлень із вимогою підтвердити облікові дані через приватні повідомлення або електронну пошту.

Офіційні повідомлення від платформи відображаються безпосередньо в застосунку Instagram, тому будь-які прохання ввести логін чи пароль за стороннім посиланням мають викликати підозру.

Як захистити свій акаунт

Фахівці рекомендують:

не переходити за посиланнями з підозрілих повідомлень;

не вводити логін і пароль на сторонніх ресурсах;

перевіряти адресу сайту перед авторизацією;

увімкнути двофакторну автентифікацію для додаткового захисту облікового запису.

Що робити, якщо дані вже введено

Якщо користувач уже перейшов за підозрілим посиланням або ввів свої дані на сторонньому сайті, необхідно негайно змінити пароль до акаунту та перевірити налаштування безпеки.

У разі виявлення шахрайства або спроби заволодіння обліковим записом також слід повідомити про інцидент до Кіберполіції.

Користувачів закликають уважно ставитися до будь-яких повідомлень про блокування акаунтів та не передавати свої облікові дані третім особам, навіть якщо повідомлення виглядає офіційним.

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