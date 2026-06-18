Без цієї процедури пенсію не виплатять: ПФУ звернувся до пенсіонерів

Пенсіонерам, які перебувають за кордоном, необхідно до кінця року пройти фізичну ідентифікацію, інакше виплата пенсії може бути припинена.

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У Пенсійному фонді України закликали пенсіонерів перевірити проходження фізичної ідентифікації, адже від цього залежить безперервне отримання пенсійних виплат у 2026 році.

Для цього на вебпорталі електронних послуг ПФУ для користувачів зі статусом «пенсіонер» працює сервіс «Моя ідентифікація». У ньому можна переглянути дату останньої ідентифікації та спосіб її проходження.

Завдяки цьому сервісу пенсіонери можуть самостійно з’ясувати, чи виконали необхідну процедуру у 2026 році. Якщо фізична ідентифікація ще не проходилася, поля з датою та джерелом проведення залишатимуться незаповненими.

У Пенсійному фонді нагадують, що відповідно до статті 47-1 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» громадяни, які тимчасово перебувають за кордоном, повинні проходити фізичну ідентифікацію до 31 грудня кожного року. Лише за цієї умови виплата пенсії продовжуватиметься надалі.

Пройти процедуру можна кількома способами:

особисто звернутися до сервісного центру Пенсійного фонду;

скористатися вебпорталом електронних послуг ПФУ;

пройти ідентифікацію через відеоконференцію після попередньої реєстрації на порталі;

звернутися до дипломатичної установи України за кордоном, отримати відповідну довідку та надіслати її до Пенсійного фонду за місцем реєстрації поштою або через електронний портал ПФУ.

У відомстві радять не відкладати перевірку та завчасно переконатися, що дані про проходження ідентифікації відображаються в особистому кабінеті. Це допоможе уникнути проблем із нарахуванням пенсійних виплат у майбутньому.

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