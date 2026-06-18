Без этой процедуры пенсию не выплатят: ПФУ обратился к пенсионерам
В Пенсионном фонде Украины призвали пенсионеров проверить прохождение физической идентификации, поскольку от этого зависит бесперебойное получение пенсионных выплат в 2026 году.
Для этого на вебпортале электронных услуг ПФУ для пользователей со статусом «пенсионер» работает сервис «Моя идентификация». В нём можно просмотреть дату последней идентификации и способ её прохождения.
Благодаря этому сервису пенсионеры могут самостоятельно выяснить, выполнили ли они необходимую процедуру в 2026 году. Если физическая идентификация ещё не проходилась, поля с датой и источником проведения останутся незаполненными.
В Пенсионном фонде напоминают, что в соответствии со статьёй 47-1 Закона Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании» граждане, которые временно находятся за границей, должны проходить физическую идентификацию до 31 декабря каждого года. Только при этом условии выплата пенсии будет продолжаться в дальнейшем.
Пройти процедуру можно несколькими способами:
- лично обратиться в сервисный центр Пенсионного фонда;
- воспользоваться вебпорталом электронных услуг ПФУ;
- пройти идентификацию через видеоконференцию после предварительной регистрации на портале;
- обратиться в дипломатическое учреждение Украины за границей, получить соответствующую справку и направить её в Пенсионный фонд по месту регистрации почтой или через электронный портал ПФУ.
В ведомстве советуют не откладывать проверку и заранее убедиться, что данные о прохождении идентификации отображаются в личном кабинете. Это поможет избежать проблем с начислением пенсионных выплат в будущем.
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