В Полтавской области судьи Ларисе Фисун пообещали «расправу» после решения об аресте обвиняемого
ВСП рассмотрел дело, связанное с угрозами расправы, которые обвиняемый высказал после избрания ему меры пресечения.
Обстоятельства дела
Так, 3 апреля 2026 года судья Лариса Фисун в качестве следственного судья приняла решение о содержании обвиняемого под стражей с альтернативой в виде залога в размере 20 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц — 66 560 гривен.
9 апреля 2026 года судье стало известно, что после провозглашения определения обвиняемый высказывал угрозы физической расправы в отношении нее. Судья расценила эти высказывания как психологическое давление и вмешательство в ее деятельность с целью воздействия на правосудие.
Подтверждение обстоятельств содержится в письменных объяснениях работников аппарата Карловского районного суда старшего секретаря суда и секретаря судебного заседания.
В соответствии с требованиями Закона Украины «О судоустройстве и статусе судей» судья Лариса Фисун обратилась с уведомлением о вмешательстве в Высший совет правосудия и Офис Генерального прокурора.
Полтавская областная прокуратура сообщила, что 13 апреля 2026 года по заявлению судьи Полтавским районным управлением полиции начато досудебное расследование по факту угроз совершения насилия в отношении судьи. Процессуальное руководство осуществляют прокуроры Решетиловской окружной прокуратуры. Расследование продолжается.
Решение ВСП
Высший совет правосудия подчеркнул, что не имеет полномочий осуществлять уголовно-правовую квалификацию таких действий, поскольку это компетенция правоохранительных органов. В то же время ВСП имеет достаточные основания для принятия мер по обеспечению независимости судей и авторитета правосудия.
По результатам рассмотрения Высший совет правосудия решил обратиться в Офис Генерального прокурора с требованием предоставить информацию о ходе раскрытия и расследования уголовного производства, внесенного 13 апреля 2026 года в ЕРДР по ч. 1 ст. 377 Уголовного кодекса Украины (вмешательство в деятельность судьи).
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.