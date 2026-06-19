В Полтавской области судьи Ларисе Фисун пообещали «расправу» после решения об аресте обвиняемого

Высший совет правосудия рассмотрел сообщение судьи Карловского районного суда Полтавской области Ларисы Фисун о вмешательстве в ее деятельность по осуществлению правосудия.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

ВСП рассмотрел дело, связанное с угрозами расправы, которые обвиняемый высказал после избрания ему меры пресечения.

Обстоятельства дела

Так, 3 апреля 2026 года судья Лариса Фисун в качестве следственного судья приняла решение о содержании обвиняемого под стражей с альтернативой в виде залога в размере 20 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц — 66 560 гривен.

9 апреля 2026 года судье стало известно, что после провозглашения определения обвиняемый высказывал угрозы физической расправы в отношении нее. Судья расценила эти высказывания как психологическое давление и вмешательство в ее деятельность с целью воздействия на правосудие.

Подтверждение обстоятельств содержится в письменных объяснениях работников аппарата Карловского районного суда старшего секретаря суда и секретаря судебного заседания.

В соответствии с требованиями Закона Украины «О судоустройстве и статусе судей» судья Лариса Фисун обратилась с уведомлением о вмешательстве в Высший совет правосудия и Офис Генерального прокурора.

Полтавская областная прокуратура сообщила, что 13 апреля 2026 года по заявлению судьи Полтавским районным управлением полиции начато досудебное расследование по факту угроз совершения насилия в отношении судьи. Процессуальное руководство осуществляют прокуроры Решетиловской окружной прокуратуры. Расследование продолжается.

Решение ВСП

Высший совет правосудия подчеркнул, что не имеет полномочий осуществлять уголовно-правовую квалификацию таких действий, поскольку это компетенция правоохранительных органов. В то же время ВСП имеет достаточные основания для принятия мер по обеспечению независимости судей и авторитета правосудия.

По результатам рассмотрения Высший совет правосудия решил обратиться в Офис Генерального прокурора с требованием предоставить информацию о ходе раскрытия и расследования уголовного производства, внесенного 13 апреля 2026 года в ЕРДР по ч. 1 ст. 377 Уголовного кодекса Украины (вмешательство в деятельность судьи).

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.