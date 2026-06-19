ВС обязал Службу восстановления выплатить владельцу Porsche более 780 тысяч гривен за ДТП из-за плохого состояния дороги

Верховный Суд: подрядчик не освобождает Службу восстановления от ответственности за ДТП из-за состояния дороги.

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Верховный Суд оставил в силе решение апелляционного суда о возмещении более 780 тыс. грн материального ущерба владельцу Porsche Panamera, который попал в ДТП из-за ненадлежащего состояния дорожного покрытия на автодороге Киев–Чоп в Житомирской области. Такое решение приняла коллегия судей Второй судебной палаты Кассационного гражданского суда по делу № 278/1722/21.

Обстоятельства дела

В июне 2021 года истец обратился в суд с иском к Службе восстановления и развития инфраструктуры в Житомирской области о взыскании 1 226 183,49 грн ущерба, связанного с ДТП, произошедшим 13 ноября 2020 года на 138 км автодороги Киев–Чоп. Иск был обоснован тем, что, по мнению истца, причиной аварии стала ненадёжно закреплённая резиновая конструкция длиной девять метров на деформационном шве дорожного покрытия, что привело к потере управления и механическим повреждениям автомобиля.

По результатам экспертного исследования размер материального ущерба был определён в сумме 780 458,60 грн.

Житомирский районный суд 1 ноября 2024 года отказал в удовлетворении иска, указав на недоказанность причинной связи между состоянием дороги и ДТП.

Однако Житомирский апелляционный суд 16 января 2025 года отменил это решение и принял новое, которым иск удовлетворил частично и взыскал со Службы восстановления и развития инфраструктуры:

780 458,60 грн материального ущерба;

15 000 грн расходов на правовую помощь;

19 496,33 грн судебного сбора.

Дополнительным постановлением от 22 января 2025 года также взыскано 4 800 грн расходов на экспертное исследование.

Апелляционный суд пришёл к выводу, что Служба восстановления и развития инфраструктуры, ответственная за состояние дорог в регионе, не обеспечила надлежащее содержание дорожного покрытия. Именно это стало причиной ДТП и повреждения автомобиля истца.

Не согласившись с решением апелляционного суда, Служба восстановления и развития инфраструктуры в Житомирской области обратилась в Верховный Суд. Она настаивала, что ДТП произошло не из-за состояния дороги, а из-за невнимательности водителя Porsche. Также ответчик указывал, что обслуживание данного участка дороги осуществляла подрядная организация, поэтому именно она, по мнению Службы, должна нести ответственность за возможные недостатки дорожного покрытия.

Какой вывод сделал Верховный Суд

Верховный Суд отметил, что в соответствии со статьями 22 и 1166 Гражданского кодекса Украины имущественный ущерб подлежит возмещению в полном объёме лицом, его причинившим. Для привлечения к ответственности необходимо установить наличие ущерба, противоправного поведения, причинной связи между таким поведением и ущербом, а также вину причинителя. При этом истец должен доказать факт ущерба и причинную связь, а ответчик — отсутствие своей вины.

Суд подчеркнул, что Закон Украины «О дорожном движении» и Закон Украины «Об автомобильных дорогах» гарантируют участникам дорожного движения право на безопасные условия передвижения и возмещение ущерба, причинённого из-за несоответствия состояния дорог требованиям безопасности. Владельцы дорог или уполномоченные ими органы несут ответственность за обеспечение безопасных условий движения и обязаны компенсировать ущерб, если ДТП произошло из-за ненадлежащего содержания дорожной инфраструктуры.

Судами установлено, что органом государственного управления автомобильными дорогами общего пользования в Житомирской области является Служба восстановления и развития инфраструктуры, на балансе которой находится соответствующий участок автодороги Киев–Чоп. Верховный Суд согласился с выводами апелляционного суда, что именно Служба несёт ответственность перед участниками дорожного движения за ущерб, причинённый ненадлежащим содержанием дорог.

Суд также отклонил доводы кассационной жалобы о ответственности подрядной организации. Коллегия судей указала, что материалы дела не содержат доказательств надлежащего выполнения подрядчиком работ на участке дороги, где произошло ДТП. При этом заказчик работ обязан контролировать выполнение подрядчиком своих обязанностей и обеспечивать безопасное состояние дороги. Невыполнение или ненадлежащее выполнение подрядчиком условий договора не освобождает заказчика от ответственности перед третьими лицами.

По результатам рассмотрения дела Верховный Суд оставил кассационную жалобу Службы восстановления и развития инфраструктуры в Житомирской области без удовлетворения, а решение апелляционного суда — без изменений.

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