  1. В Украине

В Запорожье перед судом предстанет отец, который систематически насиловал дочь

07:00, 19 июня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
46-летний мужчина на протяжении 2024-2025 годов, систематически насиловал и развращал дочь
В Запорожье перед судом предстанет отец, который систематически насиловал дочь
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В суд направлено дело 46-летнего жителя Запорожья, обвиняемого в систематическом изнасиловании и развращении 12-летней дочери. По информации Офиса Генрокурора, сам подозреваемый свою вину отвергает.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Следствие установило, что издевательства продолжались в течение 2024-2025 годов, когда отец оставался с ребенком наедине. Чтобы запугать девочку, он применял физическое и психологическое давление: угрожал забрать гаджеты или пожаловаться матери на ее плохое поведение.

О пережитом насилии потерпевшая отважилась рассказать матери только в декабре 2025 года, после чего женщина сразу обратилась в милицию. Мужчину задержали и заключили под стражу без права на залог.

Кроме сексуальных преступлений фигуранту также инкриминируют незаконное обращение с оружием.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

прокуратура дети Запорожье насилие офис генерального прокурора

Читайте также

Выступление Генерального прокурора Руслана Кравченко на Ministerial Dialogue Group

Лента новостей

Блоги

Публикации

В Полтавской области судьи Ларисе Фисун пообещали «расправу» после решения об аресте обвиняемого

Высший совет правосудия рассмотрел сообщение судьи Карловского районного суда Полтавской области Ларисы Фисун о вмешательстве в ее деятельность по осуществлению правосудия.

Бронирование сверх лимита: у бизнеса есть только 10 дней на аннулирование отсрочек

Минэкономики выявило превышение лимитов бронирования: предприятиям дали 10 дней на аннулирование сверхнормативных отсрочек.

Мать подарила дочери дом, рассчитывая на уход, а та перестала помогать: ВС объяснил, можно ли отменить договор

Суд подчеркнул, что для разрешения спора о недействительности договора дарения вследствие ошибки необходимо полно исследовать обстоятельства, которые могут свидетельствовать о непонимании дарителем правовой природы сделки.

Конфликт в стенах ОГП: ВСП закрыл дисциплинарное дело в отношении прокурора

ВCП отменил дисциплинарное взыскание с прокурора Генинспекции Офиса Генпрокурора Александра Бондаренко.

В Полтавской области полиция проиграла дело о пьяном вождении в суде из-за неверного показателя температуры на чеке «Драгера»

Внимательность к деталям в протоколе и чеке алкотестера может стать решающей в сохранении права управления и избежании несправедливого штрафа.

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]