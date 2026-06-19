В Запорожье перед судом предстанет отец, который систематически насиловал дочь

46-летний мужчина на протяжении 2024-2025 годов, систематически насиловал и развращал дочь

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В суд направлено дело 46-летнего жителя Запорожья, обвиняемого в систематическом изнасиловании и развращении 12-летней дочери. По информации Офиса Генрокурора, сам подозреваемый свою вину отвергает.

Следствие установило, что издевательства продолжались в течение 2024-2025 годов, когда отец оставался с ребенком наедине. Чтобы запугать девочку, он применял физическое и психологическое давление: угрожал забрать гаджеты или пожаловаться матери на ее плохое поведение.

О пережитом насилии потерпевшая отважилась рассказать матери только в декабре 2025 года, после чего женщина сразу обратилась в милицию. Мужчину задержали и заключили под стражу без права на залог.

Кроме сексуальных преступлений фигуранту также инкриминируют незаконное обращение с оружием.

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