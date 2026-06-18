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Судьи КСУ обсудили влияние юридических позиций Суда на единство правоприменения и развитие судебной практики

16:53, 18 июня 2026
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Судьи Конституционного суда Украины, Верховного суда и представители Совета Европы во время круглого стола обсудили влияние юридических позиций КСУ на единство правоприменения, развитие судебной практики и обеспечения верховенства права в Украине.
Судьи КСУ обсудили влияние юридических позиций Суда на единство правоприменения и развитие судебной практики
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Вопросы влияния решений Конституционного Суда Украины на единство правоприменения и развитие судебной практики обсудили во время круглого стола «Юридические позиции Конституционного Суда Украины и их значение для юрисдикционной практики», который состоялся 12–13 июня 2026 года. Об этом сообщили в КСУ.

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Участие в мероприятии приняли судьи Конституционного Суда Украины Александр Водянников, Оксана Грищук, Виктор Кичун, Василий Лемак, Алла Олийнык, Сергей Ризнык, Галина Юровская, судьи Верховного Суда и представители Совета Европы.

Модераторами выступили судья Конституционного Суда Украины, председатель Постоянной комиссии по вопросам научного обеспечения Суда Оксана Грищук, руководитель Проекта Совета Европы «Дальнейшая поддержка реформ конституционного правосудия в Украине» Сюзанна Мнацаканян, судья Кассационного административного суда в составе Верховного Суда Наталия Блаживская.

С приветственными речами к участникам круглого стола обратились: судья Конституционного Суда Украины Оксана Грищук, председатель Кассационного административного суда в составе Верховного Суда Игорь Дашутин и руководитель Проекта Совета Европы «Дальнейшая поддержка реформ конституционного правосудия в Украине» Сюзанна Мнацаканян. Они подчеркнули важность профессионального диалога между институциями для формирования согласованных подходов к применению Конституции Украины и утверждению её ценностей.

В центре обсуждения — роль юридических позиций Суда в толковании и применении положений Конституции Украины, их влияние на практику судов системы судоустройства Украины, а также обеспечение единства правоприменения, согласованности принципов правовой определённости, независимости судей и верховенства права.

На вопросе методологии обоснования решений Конституционного Суда Украины акцентировал внимание в своём докладе судья Конституционного Суда Украины Василий Лемак. Он подробно остановился на значении надлежащей аргументации решений органа конституционной юрисдикции, последовательности правовых позиций Суда и их роли в формировании предсказуемой и устойчивой судебной практики.

Отдельное внимание было уделено взаимосвязи между юридическими позициями Конституционного Суда Украины и практикой Верховного Суда. В этом контексте речь шла о важности обеспечения единства правоприменения и развития межинституционального диалога.

С докладом на тему «Юридические позиции Суда справедливости Европейского Союза и Европейского суда по правам человека в решениях Конституционного Суда Украины» выступила судья Конституционного Суда Украины Галина Юровская. В центре внимания были вопросы использования европейских правовых стандартов в конституционном судопроизводстве, значение практики европейских судебных институций для развития национальной конституционной доктрины, а также усиление аргументации решений Конституционного Суда Украины с учётом международного и европейского правового контекста.

Профессиональный диалог продемонстрировал, что устойчивость судебной практики в значительной степени зависит от способности судов действовать в едином конституционном измерении, не только воспринимая Конституцию Украины как акт высшей юридической силы, но и решения Конституционного Суда Украины — как непосредственный ориентир ежедневного правоприменения.

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