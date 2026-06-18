Судді КСУ обговорили вплив юридичних позицій Суду на єдність правозастосування та розвиток судової практики

Судді Конституційного Суду України, Верховного Суду та представники Ради Європи під час круглого столу обговорили вплив юридичних позицій КСУ на єдність правозастосування, розвиток судової практики та забезпечення верховенства права в Україні.

фото: КСУ

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Питання впливу рішень Конституційного Суду України на єдність правозастосування та розвиток судової практики обговорили під час круглого столу „Юридичні позиції Конституційного Суду України та їх значення для юрисдикційної практики“, що відбувся 12–13 червня 2026 року. Про це повідомили у КСУ.

Участь у заході взяли судді Конституційного Суду України Олександр Водянніков, Оксана Грищук, Віктор Кичун, Василь Лемак, Алла Олійник, Сергій Різник, Галина Юровська, судді Верховного Суду та представники Ради Європи.

Модераторами виступи суддя Конституційного Суду України, голова Постійної комісії з питань наукового забезпечення Суду Оксана Грищук, керівниця Проєкту Ради Європи „Подальша підтримка реформ конституційної юстиції в Україні“ Сюзанна Мнацаканян, суддя Касаційного адміністративного суду у складі Верховного Суду Наталія Блажівська.

Із вітальними промовами до учасників круглого столу звернулися: суддя Конституційного Суду України Оксана Грищук, Голова Касаційного адміністративного суду у складі Верховного Суду Ігор Дашутін та керівниця Проєкту Ради Європи „Подальша підтримка реформ конституційної юстиції в Україні“ Сюзанна Мнацаканян. Вони наголосили на важливості професійного діалогу між інституціями для формування узгоджених підходів до застосування Конституції України та утвердження її цінностей.

У центрі обговорення – роль юридичних позицій Суду у тлумаченні та застосуванні положень Конституції України, їхній вплив на практику судів системи судоустрою України, а також забезпечення єдності правозастосування, узгодженості принципів правової визначеності, незалежності суддів і верховенства права.

На питанні методології обґрунтування рішень Конституційного Суду України наголосив у своїй доповіді суддя Конституційного Суду України Василь Лемак. Він детально зупинився на значенні належної аргументації рішень органу конституційної юрисдикції, послідовності правових позицій Суду та їхньої ролі у формуванні передбачуваної й сталої судової практики.

Окрему увагу було приділено взаємозв’язку між юридичними позиціями Конституційного Суду України та практикою Верховного Суду. У цьому контексті йшлося про важливість забезпечення єдності правозастосування та розвитку міжінституційного діалогу.

Із доповіддю на тему „Юридичні позиції Суду справедливості Європейського Союзу та Європейського суду з прав людини у рішеннях Конституційного Суду України“ виступила суддя Конституційного Суду України Галина Юровська. У фокусі уваги були питання використання європейських правових стандартів у конституційному судочинстві, значення практики європейських судових інституцій для розвитку національної конституційної доктрини, а також посилення аргументації рішень Конституційного Суду України з урахуванням міжнародного та європейського правового контексту

Професійний діалог продемонстрував, що сталість судової практики значною мірою залежить від здатності судів діяти в єдиному конституційному вимірі, не лише сприймаючи Конституцію України як акт найвищої юридичної сили, а й рішення Конституційного Суду України – як безпосередній орієнтир щоденного правозастосування.

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