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Запізнення із сертифікатом Торгово-промислової палати не є підставою для відмови у форс-мажорі — КГС ВС

16:55, 18 червня 2026
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Несвоєчасне надання сертифіката Торгово-промислової палати України не позбавляє сторону права посилатися на форс-мажорні обставини, якщо договір не передбачає таких наслідків.
Запізнення із сертифікатом Торгово-промислової палати не є підставою для відмови у форс-мажорі — КГС ВС
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Сам по собі факт несвоєчасного подання сертифіката Торгово-промислової палати України не позбавляє сторону права посилатися на форс-мажорні обставини, якщо договором прямо не передбачено втрати такого права. При вирішенні спору визначальним є своєчасне повідомлення контрагента про настання форс-мажорних обставин, тоді як сертифікат ТПП є лише доказом їх існування та може бути отриманий пізніше.

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Такого висновку дійшла об’єднана палата Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду.

Обставини справи №905/541/16

АТ «НАК «Нафтогаз України» звернулося з позовом до ПАТ «Маріупольгаз» про стягнення заборгованості за договором купівлі-продажу природного газу, а також 3 % річних та інфляційних втрат. Позивач вважав, що відповідач не може посилатися на форс-мажорні обставини, оскільки надав сертифікат ТПП України із порушенням встановленого договором чотирнадцятиденного строку.

Господарський суд рішенням, залишеним без змін постановою апеляційного господарського суду, позов задовольнив частково.

Суди попередніх інстанцій встановили, що відповідач своєчасно повідомив позивача про настання форс-мажорних обставин, пов’язаних з актами тероризму на території Донецької області, а сертифікат ТПП був наданий пізніше.

Висновок Верховного Суду

Переглядаючи справу, Верховний Суд зазначив, що необхідно розрізняти обов’язок повідомити іншу сторону про настання форс-мажорних обставин та обов’язок надати докази їх існування. Повідомлення має бути здійснене у строк, визначений договором, або невідкладно після виникнення таких обставин, тоді як отримання сертифіката ТПП залежить від окремої процедури і може відбутися значно пізніше.

ОП КГС ВС наголосила, що за відсутності в договорі прямої умови про втрату права посилатися на форс-мажор у разі несвоєчасного подання сертифіката ТПП таке порушення не може автоматично спричиняти негативні наслідки для сторони. Вирішальним є дотримання обов’язку щодо своєчасного повідомлення контрагента про форс-мажорні обставини.

Суд також зауважив, що сертифікат ТПП не має наперед встановленої доказової сили і підлягає оцінці судом у сукупності з іншими доказами. При цьому сторони вправі самостійно визначити в договорі порядок підтвердження форс-мажору та наслідки недотримання відповідних процедур.

За результатами розгляду справи об’єднана палата КГС ВС конкретизувала правовий висновок щодо застосування форс-мажорного застереження й зазначила, що несвоєчасне надання сертифіката ТПП за відсутності прямо встановлених договором наслідків не позбавляє сторону права посилатися на форс-мажорні обставини.

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Верховний Суд судова практика КГС ВС

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