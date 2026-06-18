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Євроінтеграція агросектору: у парламенті назвали головні ризики та потреби галузі

16:40, 18 червня 2026
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У Комітеті з питань інтеграції України до ЄС заявили, що адаптація українського агросектору до стандартів ЄС потребує значних інвестицій, підготовки кваліфікованих кадрів та посилення спроможності профільних державних органів, які відповідають за реалізацію аграрної політики та євроінтеграційних реформ.
Євроінтеграція агросектору: у парламенті назвали головні ризики та потреби галузі
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У Комітеті Верховної Ради з питань інтеграції України до Європейського Союзу наголосили на необхідності посилення підтримки аграрного сектору в процесі адаптації до стандартів ЄС. Про це йшлося під час експертної дискусії «Загальний стан процесу набуття Україною членства в ЄС, а також перспектива покращення стану галузі при вирішенні проблем адаптації агропродовольчого сектору до стандартів ЄС».

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У Комітеті наголосили, що сільське господарство є однією з найбільш врегульованих сфер у праві Європейського Союзу. Галузь базується на Спільній аграрній політиці ЄС та регулюється як нормами первинного права, так і значним масивом вторинного законодавства, включаючи регламенти та директиви.

Зазначається, що приведення українського законодавства у відповідність до стандартів ЄС є складним і багатогранним процесом. Він передбачає не лише ухвалення необхідних нормативно-правових актів, а й створення механізмів для їх ефективного впровадження та практичного застосування.

Водночас впровадження європейських стандартів потребує значних фінансових ресурсів, особливо від малих та середніх агропідприємств. Багато виробників не мають достатньо власних коштів для модернізації виробництва та приведення його у відповідність до вимог ЄС, тому потребують доступу до грантових програм та пільгового кредитування.

Окремою проблемою залишається нестача фахівців, здатних працювати за новими стандартами. Йдеться, зокрема, про агрономів у сфері точного землеробства, а також експертів, які володіють знаннями європейського законодавства та практики його застосування.

У Комітеті також вважають, що українське сільське господарство потребує суттєвого посилення кадрового та технічного потенціалу профільних міністерств і державних органів, відповідальних за реалізацію аграрної політики та євроінтеграційних реформ.

Крім того, під час дискусії було висловлено думку, що для ефективного ведення переговорів із країнами-членами ЄС та формування якісної державної політики аграрний сектор потребує окремого профільного міністерства з належними інституційними можливостями.

«Для того, щоб вести реальний ефективний діалог з країнами-членами ЄС, нам потрібен міністр цієї галузі і реальна спроможність міністерства, яке би могло виробляти ефективну державну політику», — зазначили у Комітеті з питань інтеграції України до ЄС.

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Верховна Рада України ЄС Україна

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