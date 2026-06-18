«Зоопарк в багажнику» – на кордоні з Польщею викрили контрабанду 77 екзотичних тварин

Прикордонники зупинили спробу незаконного ввезення павуків, плазунів і комах через пункт пропуску «Краківець».

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У пункті пропуску «Краківець» на кордоні з Польщею прикордонники спільно з митниками виявили 77 екзотичних тварин, яких намагалися незаконно ввезти в Україну. Про це повідомили в Державній прикордонній службі України.

Під час огляду автомобіля правоохоронці знайшли 77 живих істот, серед яких були павуки, плазуни та комахи. Усі вони були розміщені у пластикових контейнерах і перевозилися без належних умов.

Водій повідомив, що перевозив «передачу» з Німеччини до Чернівців для місцевого розводчика екзотичних тварин. Жодних документів, які б дозволяли переміщення такої фауни через кордон, він не мав.

Усіх виявлених екзотичних тварин передали до Львівського міського дитячого еколого-натуралістичного центру. Там їм забезпечать належні умови утримання та догляду.

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