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«Зоопарк в багажнику» – на кордоні з Польщею викрили контрабанду 77 екзотичних тварин

23:30, 18 червня 2026
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Прикордонники зупинили спробу незаконного ввезення павуків, плазунів і комах через пункт пропуску «Краківець».
«Зоопарк в багажнику» – на кордоні з Польщею викрили контрабанду 77 екзотичних тварин
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У пункті пропуску «Краківець» на кордоні з Польщею прикордонники спільно з митниками виявили 77 екзотичних тварин, яких намагалися незаконно ввезти в Україну. Про це повідомили в Державній прикордонній службі України.

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Під час огляду автомобіля правоохоронці знайшли 77 живих істот, серед яких були павуки, плазуни та комахи. Усі вони були розміщені у пластикових контейнерах і перевозилися без належних умов.

Водій повідомив, що перевозив «передачу» з Німеччини до Чернівців для місцевого розводчика екзотичних тварин. Жодних документів, які б дозволяли переміщення такої фауни через кордон, він не мав.

Усіх виявлених екзотичних тварин передали до Львівського міського дитячого еколого-натуралістичного центру. Там їм забезпечать належні умови утримання та догляду.

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Польща прикордонники Державна прикордонна служба перетин кордону

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