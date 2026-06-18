«Зоопарк в багажнике» — на границе с Польшей раскрыли контрабанду 77 экзотических животных

Пограничники пресекли попытку незаконного ввоза пауков, пресмыкающихся и насекомых через пункт пропуска «Краковец».

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В пункте пропуска «Краковец» на границе с Польшей пограничники совместно с таможенниками обнаружили 77 экзотических животных, которых пытались незаконно ввезти в Украину. Об этом сообщили в Государственной пограничной службе Украины.

Во время досмотра автомобиля правоохранители обнаружили 77 живых существ, среди которых были пауки, пресмыкающиеся и насекомые. Все они находились в пластиковых контейнерах и перевозились без надлежащих условий.

Водитель сообщил, что перевозил «посылку» из Германии в Черновцы для местного заводчика экзотических животных. Никаких документов, разрешающих перемещение такой фауны через границу, у него не было.

Все обнаруженные экзотические животные были переданы во Львовский городской детский эколого-натуралистический центр. Там им обеспечат надлежащие условия содержания и ухода.

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