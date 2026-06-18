«Зоопарк в багажнике» — на границе с Польшей раскрыли контрабанду 77 экзотических животных
В пункте пропуска «Краковец» на границе с Польшей пограничники совместно с таможенниками обнаружили 77 экзотических животных, которых пытались незаконно ввезти в Украину. Об этом сообщили в Государственной пограничной службе Украины.
Во время досмотра автомобиля правоохранители обнаружили 77 живых существ, среди которых были пауки, пресмыкающиеся и насекомые. Все они находились в пластиковых контейнерах и перевозились без надлежащих условий.
Водитель сообщил, что перевозил «посылку» из Германии в Черновцы для местного заводчика экзотических животных. Никаких документов, разрешающих перемещение такой фауны через границу, у него не было.
Все обнаруженные экзотические животные были переданы во Львовский городской детский эколого-натуралистический центр. Там им обеспечат надлежащие условия содержания и ухода.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.