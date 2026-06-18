Кабмин обновил правила применения РРО для бизнеса, почты и сферы услуг

Правительство уточнило правила применения кассовых аппаратов и программных РРО и обновило нормы в соответствии с законодательством о платежных услугах.

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Кабмин принял изменения в ряд постановлений, регулирующих применение регистраторов расчетных операций и программных РРО. Обновления касаются деятельности почтовых отделений, отдельных видов торговли и услуг, а также технического обслуживания РРО и требований к фискальным функциям при осуществлении платежных операций через программно-технические комплексы самообслуживания.

Кабмин внес изменения в правила применения РРО и программных РРО

Правительство утвердило изменения в ряд правительственных актов относительно применения регистраторов расчетных операций и программных регистраторов расчетных операций.

Документ предусматривает корректировку перечня форм и условий осуществления деятельности в сфере торговли, общественного питания и услуг, при которых разрешается проводить расчетные операции без применения РРО или программных РРО с использованием расчетных книжек и книг учета расчетных операций.

Что изменится для почтовых отделений

В перечне разрешенных случаев проведения расчетных операций без РРО правительство уточнило ряд положений, связанных с деятельностью почтовых отделений.

В частности, в пункте 8 слово «Мининфраструктуры» заменено на «Минразвития», а также уточнена формулировка относительно отделений почтовой связи. Аналогичные изменения внесены в пункт 9, где слова «на предприятиях почтового» заменены словами «в отделениях почтового».

Из перечня исключили отдельные виды деятельности

Постановлением также исключено упоминание о морских и речных судах из пункта 10 соответствующего перечня. Кроме того, в пункте 15 термин «речной» заменен на «внутренний водный», а название Министерства инфраструктуры обновлено в соответствии с действующей структурой органов власти.

Также в пунктах 17 и 22 исключены упоминания о поселках городского типа.

Обновлен порядок технического обслуживания РРО

Отдельные изменения внесены в Порядок технического обслуживания и ремонта регистраторов расчетных операций.

В частности, из пункта 51 данного Порядка исключены слова «в соответствии с Законом».

Изменили ссылки на законодательство о платежных услугах

Кроме того, правительство обновило требования к реализации фискальных функций РРО, которые используются при операциях по приему и переводу наличных денежных средств через программно-технические комплексы самообслуживания.

В абзаце пятом пункта 2 соответствующих требований слова «О платежных системах и переводе средств в Украине» заменены словами «О платежных услугах». Также в абзаце пятом пункта 3 слова «органов доходов и сборов» заменены словами «контролирующих органов».

Таким образом, принятые изменения носят преимущественно технический и нормативно-согласовательный характер и направлены на приведение действующих правительственных постановлений в соответствие с актуальным законодательством и структурой государственных органов.

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