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Добор на должность судьи местного суда: опубликованы результаты четвертого этапа квалификационного экзамена

16:20, 18 июня 2026
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ВККС опубликовала результаты выполнения практического задания по специализации местного хозяйственного суда.
Добор на должность судьи местного суда: опубликованы результаты четвертого этапа квалификационного экзамена
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Высшей квалификационной комиссией судей 17 июня утверждены кодированные и декодированные результаты выполнения 09–10 октября 2025 года практического задания по специализации местного хозяйственного суда (четвертый этап квалификационного экзамена) кандидатами на должность судьи местного суда и судьями, которые выразили намерение быть переведенными в другой местный суд.

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ВККС напомнила: добор кандидатов на должность судьи местного суда объявлен решением Комиссии от 11 декабря 2024 года № 366/зп-24 с учетом 1 800 прогнозируемых вакантных должностей судей в местных судах, из которых 200 — в местных хозяйственных судах.

Согласно решению Высшей квалификационной комиссии судей Украины от 11 декабря 2024 года № 367/зп-24 объявлен прием заявлений от судей, которые имеют намерение быть переведенными в другой местный суд, для сдачи квалификационного экзамена.

К сдаче квалификационного экзамена по специализации местного хозяйственного суда допущены 2 461 кандидат на должность судьи местного суда и 140 судей, которые выразили намерение быть переведенными в другой местный суд.

К выполнению практического задания по специализации местного хозяйственного суда допущены 389 кандидатов на должность судьи местного суда и 22 судьи, которые выразили намерение быть переведенными в другой местный суд.

Проходной балл четвертого этапа квалификационного экзамена — 75% максимально возможного балла, или 112,5 балла.

Установлены результаты выполнения 406 лицами (5 — не явились) практического задания по специализации хозяйственного суда:

1) набрали проходной балл — 319 лиц;

2) не набрали проходной балл — 87 лиц:

  • от 72 до 99,34 балла — 11 лиц;
  • от 100 до 112 баллов — 76 лиц.

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суд судья ВККС

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