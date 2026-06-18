Добор на должность судьи местного суда: опубликованы результаты четвертого этапа квалификационного экзамена

ВККС опубликовала результаты выполнения практического задания по специализации местного хозяйственного суда.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Высшей квалификационной комиссией судей 17 июня утверждены кодированные и декодированные результаты выполнения 09–10 октября 2025 года практического задания по специализации местного хозяйственного суда (четвертый этап квалификационного экзамена) кандидатами на должность судьи местного суда и судьями, которые выразили намерение быть переведенными в другой местный суд.

ВККС напомнила: добор кандидатов на должность судьи местного суда объявлен решением Комиссии от 11 декабря 2024 года № 366/зп-24 с учетом 1 800 прогнозируемых вакантных должностей судей в местных судах, из которых 200 — в местных хозяйственных судах.

Согласно решению Высшей квалификационной комиссии судей Украины от 11 декабря 2024 года № 367/зп-24 объявлен прием заявлений от судей, которые имеют намерение быть переведенными в другой местный суд, для сдачи квалификационного экзамена.

К сдаче квалификационного экзамена по специализации местного хозяйственного суда допущены 2 461 кандидат на должность судьи местного суда и 140 судей, которые выразили намерение быть переведенными в другой местный суд.

К выполнению практического задания по специализации местного хозяйственного суда допущены 389 кандидатов на должность судьи местного суда и 22 судьи, которые выразили намерение быть переведенными в другой местный суд.

Проходной балл четвертого этапа квалификационного экзамена — 75% максимально возможного балла, или 112,5 балла.

Установлены результаты выполнения 406 лицами (5 — не явились) практического задания по специализации хозяйственного суда:

1) набрали проходной балл — 319 лиц;

2) не набрали проходной балл — 87 лиц:

от 72 до 99,34 балла — 11 лиц;

от 100 до 112 баллов — 76 лиц.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.