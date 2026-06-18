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В Киеве возле ВДНХ молодой человек под предлогом знакомства ограбил прохожую

23:12, 18 июня 2026
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Полиция установила личность нападавшего менее чем за сутки, похищенный телефон уже вернули владелице.
В Киеве возле ВДНХ молодой человек под предлогом знакомства ограбил прохожую
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Киевские полицейские задержали 23-летнего мужчину, который, по данным следствия, под предлогом знакомства ограбил прохожую возле экспоцентра ВДНХ. Об этом сообщила полиция Киева.

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На спецлинию 102 обратилась 34-летняя киевлянка, которая сообщила, что неизвестный мужчина отобрал у нее мобильный телефон. На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа Голосеевского района.

Правоохранители установили, что около 23:00 фигурант подошел к женщине, представившись с намерением познакомиться. После этого он умышленно спровоцировал словесный конфликт. Во время ссоры потерпевшая уронила на землю дорогостоящий мобильный телефон.

Когда телефон оказался на земле, мужчина поднял его, положил в карман и, несмотря на требования вернуть имущество, покинул место происшествия.

Менее чем за сутки оперативники Голосеевского управления полиции совместно с аналитиками криминального анализа установили личность подозреваемого. Им оказался 23-летний уроженец Житомирской области, проживающий в Киеве.

По данным следствия, похищенный телефон он спрятал в автомобиле своего знакомого и планировал продать.

Правоохранители изъяли мобильный телефон и вернули его владелице.

Следователи задержали мужчину в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Под процессуальным руководством Голосеевской окружной прокуратуры ему было предъявлено подозрение по ч. 4 ст. 186 Уголовного кодекса Украины — грабеж, совершенный в условиях военного положения.

Санкция статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы.

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