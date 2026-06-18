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У Києві біля ВДНГ молодик під виглядом знайомства пограбував перехожу

23:12, 18 червня 2026
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Поліція встановила особу нападника менш ніж за добу, викрадений телефон уже повернули власниці.
У Києві біля ВДНГ молодик під виглядом знайомства пограбував перехожу
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Поліцейські Києва затримали 23-річного чоловіка, який, за даними слідства, під приводом знайомства пограбував перехожу біля експоцентру ВДНГ. Про це повідомила поліція Києва.

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На спецлінію 102 звернулася 34-річна киянка, яка повідомила, що невідомий чоловік забрав у неї мобільний телефон. На місце події прибула слідчо-оперативна група Голосіївського району.

Правоохоронці встановили, що близько 23:00 фігурант підійшов до жінки, представившись із наміром познайомитися. Після цього він навмисно спровокував словесний конфлікт. Під час суперечки потерпіла впустила на землю дороговартісний мобільний телефон.

Коли телефон опинився на землі, чоловік підняв його, поклав до кишені та, попри вимоги повернути майно, залишив місце події.

Менш ніж за добу оперативники Голосіївського управління поліції разом з аналітиками кримінального аналізу встановили особу підозрюваного. Ним виявився 23-річний уродженець Житомирської області, який проживає у Києві.

За даними слідства, викрадений телефон він сховав в автомобілі свого знайомого та планував продати.

Правоохоронці вилучили мобільний телефон і повернули його власниці.

Слідчі затримали чоловіка в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. За процесуального керівництва Голосіївської окружної прокуратури йому повідомили про підозру за ч. 4 ст. 186 Кримінального кодексу України — грабіж, вчинений в умовах воєнного стану.

Санкція статті передбачає до 10 років позбавлення волі.

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